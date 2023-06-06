Peygamberimizin (asm) güzide isimlerini taşıyan müşterilerinden para almıyor...

Irak'ın Kerkük kentinde terzilik yapan İbrahim Gedikağa, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam sevgisinden dolayı, ''Muhammed'' adını taşıyan müşterilerine ücretsiz hizmet veriyor.

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Kentte 50 yıldır terzilik yapan 64 yaşındaki Gedikağa, yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü Musalla Mahallesi'nde küçük yaşlarda, mesleğe çırak olarak başladığını söyledi.

Kalfalığını da aynı yerde yaptığını belirten Gedikağa, mesleğinde onlarca çırak yetiştirdiğini ve kazandığı parayla 4 çocuğunu okutup evlendirdiğini anlattı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e Aleyhissalatu Vesselam olan sevgisinden bahseden Gedikağa, kalfalık döneminden itibaren ''Muhammed'' adını taşıyan müşterilerinden para almamayı düşündüğünü dile getirdi.

Kendini iş yerini açtıktan birkaç yıl sonra bu düşüncesini uygulamaya geçirdiğini aktaran Gedikağa, ''Son 15 yıldır Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- adında olan tüm müşterilerime, her türlü terzilik hizmetini ücretsiz veriyorum. Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- adının yaşatılması için böyle bir uygulamaya başladım. Çocuk ve yetişkin demeden bana gelen tüm ''Muhammed'' adındakilere karşılıksız bu hizmeti veriyorum." dedi.

Hizmete karşılık Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- salavat getirilmesini istiyor

Mesleğini yaptığı müddetçe bunu devam ettireceğini belirten Gedikağa, müşterilerinin uygulamadan mutlu olduğunu ve bunun kendisini de sevindirdiğini ifade etti.

Özellikle çocukların mutluluklarının bu uygulamayı sürdürmeye kendisini teşvik ettiğini vurgulayan Kerküklü terzi, müşterilerine sunduğu ücretsiz hizmetin karşılığında onlardan sadece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- salavat getirmesini istediğini söyledi.

Bu uygulamayı, Dinine ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e Aleyhissalatu Vesselam karşı bir vefa borcu olarak niteleyen Gedikağa, diğer meslektaşlarının da bunu yapmasını temenni etti.

Kerküklü İbrahim Gedikağa, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e Aleyhissalatu Vesselam yönelik sevgisinden dolayı bir çocuğu ve iki torununa da ''Muhammed'' adını verdiğini kaydetti.