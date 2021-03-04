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4 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Tarihi Kerkük Kalesi restore edilmeyi bekliyor

04 Mart 2021, Perşembe 16:00
Irak'ın Kerkük kentinin en önemli simgelerden tarihi Kerkük Kalesi, yıllardır süren ihmal ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Milattan önce 884'te inşa edilen, pek çok medeniyete beşiklik eden ve içinde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait izlerin de bulunduğu Kerkük Kalesi restore edilmeyi bekliyor.

Kerkük kent merkezinde yer alan tarihi kale, en çok Osmanlı döneminde yapılan eklemelerle genişletildi.

Kalenin bir kısmı 1990'da Saddam rejimi tarafından yıkılırken, bölgenin ilk sakinleri olan Türkmen aileler de zorla göç ettirildi.

Tabiat hadiseleri ve bakımsızlık nedeniyle yıkılmanın eşiğine gelen tarihi kalede Danyal, ve Üzeyir Peygambere Aleyhisselam ait olduğu söylenen kabirler de yer alıyor.

Tarihi kale kaderine terk edildi

Araştırmacı ve yazar Aydın Kerkük, yaptığı açıklamada, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere beşiklik eden böyle bir kalenin göz göre göre yok olmasının herkesi kahrettiğini söyledi.

Irak'ta yıllardır yaşanan savaş ve çatışma ortamı, terör olayları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu tür ecdat mirası tarihi yerlere önemin azaldığını belirten Kerkük, söz konusu eserlerin ne yazık ki kaderlerine terk edildiğini dile getirdi.

Saddam dönemindeki olumsuzluklardan tarihi yerlerin de nasibini aldığını ifade eden Kerkük, rejimin 1990'da çıkardığı bir kararla kaleyi askeri alan ilan ederek yıktırdığını kaydetti.

Türkiye'ye yardım çağrısı

Kerküklü Tarihçi, Araştırmacı ve Yazar Necat Kevseroğlu ise "En çok Osmanlı dönemine ait eserlerin yer aldığı Kerkük Kalesi'ni yıkılmaktan kurtarmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Yaklaşık 2 yıl önce çıkan bir yangınla tahrip olan Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nın da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla onarıldığını hatırlatan Kevseroğlu, "Bu ata yadigarının yok almasına izin verilmeyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Restore edilerek turizme kazandırılsın

Kerkük'te bir turizm şirketi sahibi Abdulkadir Şahin, kalenin restore edilerek turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi.

Şahin, tarihi yerlerin yenilenmesi ve turizme kazandırılması yönündeki taleplerini hükümete ilettiklerini ancak bu hususta hala net bir yanıt alamadıklarını aktardı.

Kerküklü Celal Polat da ülkede özel sektörün teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, bu tür tarihi yerlerde turizm amaçlı yatırımlar yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

AA

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