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30 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Van’da maneviyat dolu bir buluşma

30 Temmuz 2023, Pazar 12:25
Hakkari ve Van’da manevi toparlanma, Kur’an ve iman hakikatlerinden beslenmek için bol tefekkürlü okuma programları yapıldı. Programlarda Allah, manevi ihtiyaçların karşılanması ile beraber kişilerin ferdi ve içtimai hayatlarında yaşadıkları zorluklara cevaplar bulmaları ve hayatlarında atmaya ihtiyaçları olan bazı adımları atmalarını kolaylaştırabilecek çalışmalar da yapıldı.

ROHANİ WAN - VAN

Hakkari, Van ve Gevaş ile Gürpınar ilçelerinde olmak üzere 6 ayrı okuma programı yapıldı. İlk program 2-3-4 Haziran tarihlerinde Van’ın Gevaş ilçesinde yapıldı.

Hayatın karmaşasından sıyrılma ve de sosyal anlamda helal dairede bir şeyler yapmak, şehrin merkezinden, apartman hayatından uzaklaşmak ihtiyacı ile ortaya çıktı.

Manevi kampta Kur’an ve iman hakikatlerinden tefekkürle beslenmek için günün erken saatlerinde ve gün batımlarında çevre ile baş başa kalınacak alanların bulunduğu yerlerde vakit geçirildi. 

Bol istifadeli çalışmalar

Programlarda Allah, manevi ihtiyaçların karşılanması ile beraber kişilerin ferdi ve içtimai hayatlarında yaşadıkları zorluklara cevaplar bulmaları ve hayatlarında atmaya ihtiyaçları olan bazı adımları atmalarını kolaylaştırabilecek çalışmalar da yapıldı.

Katılımcılardan aynaya bakmaları istendi şu sorular soruldu: Sen kimsin, şu an aynada baktığın gözlerin arkasındaki ruh kim? Niçin buradasın? Hayatını olumsuz etkileyen şeyler neler? Neye ihtiyacın var?  Aile danışmanı Ronahî Wan isimli bir kardeşimiz katılımcılara hayatlarını kolaylaştırma mahiyetinde faaliyetler yaptı. Farklı insanlar, farklı hayat hikayeleri ve birbirlerinin pencerelerini görüp ayna mahiyetinde birbirlerinden istifadeye medar olan grup çalışması meydana geldi.

Tefekkür’ün muazzam tesiri

Genelde 2 gece yatılı olan program esnasında Kur’an tefekkürüne dikkat edildi. Kur’an’dan bazı ayetler tekrar tekrar okunup mealen paylaşıldı. Katılımcılardan mezarlığın başına geçmeleri ve mezarda medfun olan zatın ne isteyebileceğini tefekkür etmeleri istendi. Sonrasında mezardakinin kendileri olmasını hayal etmeleri istendi. Bir süre sonra ölümle alakalı veya Allah’a dönüşlerle alakalı ve benzeri mahiyette dersler yapıldı. 

BÜTÜN TÜRKİYE’DE OKUMA PROGRAMI

Programlarda şu ana kadar Hakkari, Van, Batman ve Iğdır illerinden katılım oldu. Başlangıç için Van ve ilçelerinde, sonrasında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da ve ileriki aşamalarda Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştırma çabası içerisinde olacağız inşallah.

Katılımcıların izlenimleri: 

Uhuvvet ve muhabbeti en derinden hissettik

Şahadet: Geçirdigimiz en ağır imtihanlarda, en çaresiz ânımızda bize sevdiği kullarinı göndererek bizi yalnız bırakmadığını ve ne kadar günahkâr olursak olalım rahmetinden asla ümit kesmememiz gerektiğini, kendimizi en değersiz hissettiğimiz anlarda aslında insanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatan, özümüze dönmemize vesile olan çağın ilacı Risale-i Nur sayesinde uhuvvet ve muhabbeti en derin şekilde hissettiğimiz kamplarda bizleri buluşturan Rabbimize sonsuz hamd-u senâlar olsun.

Terapi gibiydi

Yeşim: Manevi kamp benim için çok güzel çok farklı bir ortamdı. Hiç tanımadığım insanlarla çok samimi olduğum bir terapi ortamı gibi. 

Özlem: Öncelikle çok istifadeli geçti hayatta daha farklı bir şekilde bakmamı sağladı.

Evin: İlk defa böyle bir etkinliğe katıldım ve tarifi olmayan, ruhu tazeleyen bir deneyim oldu benim için. 

Maneviyatı kavramak gerekiyor

Leyla: Tevekkül, tefekkür, inanç, tevhid, namaz, ilim, düşünmek, görmek, anlamak, duymak… Bunlar sadece kavram olarak kalmamalıydı. Çünkü bizler gibi aciz ve nefsinin kölesi olan insanlara verilen üstünlük ancak bu kavramların anlamını kavramakla, onları hakkıyla hayatımıza aktararak sağlayabilmeliydik. 

Seda Nur: Viyan hoca, hayatımızda bir çok değişikliğin olacağını söylemişti. Açıkçası bu kadar büyük bir değişimin olabilecegini düşünmüyordum. Artık çevremdeki her şeye artık farklı bir gözle bakıyorum. 

Risale-i Nurlar özümüze döndürdü

Zehra: Dönüm noktalarından biri Risale-i Nurları kendime rehber edinmeme vesile oldu. 

Selma: Yaşadığımız çağın cazibelerine kapıldığımız bu zamanda bir avuç hanım kardeşimizin bir araya gelerek yaptıkları Risale-i Nur manevi kampları sayesinde bir nebze de olsa çağın cazibelerinden sıyrılıp özümüze dönmemize vesile oldu. 

Ayşe: Elhamdülillah, misafir olarak katılmak nasip oldu. Bu, Risale-i Nur külliyatını günlük hayatımda da sürekli okuyabilme iradesi kazandırdı. 

Eda Nur: Bu, kendimi daha iyi tanımamda ve dinimi daha iyi yaşamamda bana çok yardımcı oldu.

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