Yeni Asya demokrasi mücadelesi veriyor

İstanbul Yeni Asya okuyucuları Ümraniye'de "Yeni Asya'nın demokrasi mücadelesi" konulu bir program düzenledi.

İSTANBUL - YAKUP ÇETİNER

İstanbul Yeni Asya okuyucuları Ümraniye'de "Yeni Asya'nın demokrasi mücadelesi" konulu bir seminer düzendi.

İstanbul Zin D Home Dudullu Suits toplantı salonunda düzenlenen seminer, okuyucuların yoğun katılımıyla gerçekleşti.



Programda her yaştan katılımcı ile birlikte 55. yıl pastası kesildi.

Seminer Mustafa Başkarçı’nın Kur’an tilaveti ve ardından Yeni Asya yönetim kurulu üyesi Hasan Güneş’in açılış konuşmasıyla başladı.

Hasan Güneş konuşmasında “Yeni Asya gazetesi ve Risale-i Nur harekâtı insanların iki cihan saadetini hedefliyor. İnsanların ahirette istedikleri şekilde yaşayabilmeleri için güzel bir zemin teşkil etmek ve değerlerimizi ihya etmek maksadıyla hizmete başlamıştır. Bediüzzaman 1.Dünya savaşından önce ‘Kur’an’ın sönmez ve söndürülemez bir nur olduğunu bütün dünyaya ilan edeceğim’ demişti.” dedi.



Hasan Güneş: Bediüzzaman gazetelere yazılar yazmıştı, şimdi Yeni Asya o vazifeyi ifa ediyor.

Hasan Güneş Bediüzzaman Hazretlerinin Hutbe-i Şamiye’deki sözlerini hatırlatarak şöyle devam etti:

“Bediüzzaman Hutbe-i Şamiye’de yaptığı konuşmada demişti ki ‘Bizim geri kalmamızın en önemli sebeplerinden birisi Kur’an’ın emretmiş olduğu, sahabelerin aynen uyguladığı meşveret ve şurayı ihmal etmemiz’ demişti. Geri kalmışlıklığın, bu ağır problemlerden kurtulmamızın yegane çaresi öncelikli olarak meşveret ve şurayı tesis etmemiz gerekiyor, demişti. Meşrutiyetin, demokrasinin ilanı ve bunların yaşanır hale gelmesi için Bediüzzaman Hazretleri ciddi gayretlerde bulundu. Bediüzzaman Hazretleri meşrutiyet dönemlerinde gazetelere yazılar yazıyordu. Şimdi Yeni Asya aynı vazifeyi icra ediyor” diyerek Yeni Asya’nın önemini vurguladı.

Seminer Yeni Asya genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz’ün konuşmasıyla devam etti.



Kazım Güleçyüz: Şahs-ı manevi ile yola devam ediyoruz.

Güleçyüz konuşmasında “Yeni Asya olarak bu darbelere, müdahalelere her zaman karşı çıktığımız için mücadele ettiğimiz için çok ağır bedeller ödeyerek bugünlere geldik. 12 Eylül’de 470 gün kapatılmamız, 28 Şubat’ta 1 ay kapatılmamız ve Mehmet Kutlular Ağabeyin, depreme ‘İlahi ikaz’ dediği için hapis yatması. Ve son dönemde de 15 Temmuz sürecinde gazetemizin atıflarda bulunduğu gibi trol saldırılarına, basın ilan, resmi ilan ambargosuna maruz kalmasına ve hakkımızda açılan davalara kadar birçok tacizler, baskılar oldu. Bu zorluklar içinde mesleğimizi şahs-ı manevi ile beraber yapıyoruz, Cenab-ı Hakk’ın ihsanı istihdamıyla bu bayrağı taşıdık” dedi.

Seminerde Yeni Asya Yazı İşleri Müdürü ve Karikatüristi İbrahim Özdabak “Karikatürler ile Yeni Asya” konulu konuşmasını yaptı.

Ardından Yeni Asya yazarı Prof. Dr. Ahmet Battal, Yeni Asya’nın önemi üzerine konuştu.



Ahmet Battal: Yeni Asya’nın sesini kimse kesemez ve kısamaz.

Battal, “Asya’nın bahtı için Yeni Asya var. Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şura, aynı zamanda İslam’ın da bahtının anahtarıdır. İslam batıya neden yayılamıyor? sorunun cevabı nettir. Çünkü batılılar İslamiyet’i istibdada müsait bir din zannediyorlar. Maalesef Müslümanların ekseriyeti İslamiyet’i istibdada müsait din olarak görüyor ve gösteriyorlar. Yeni Asya buna hayır, bu böyle değil demek için var” dedi.

Program, edebiyatçı yazar Ali Hakkoymaz’ın şiir dinletisiyle devam etti.



Ali Hakkoymaz’ın nükteli konuşması ilgiyle takip edildi.

Seminerde eski yazı işleri müdürümüz Sabahattin Aksakal ile yarım asırlık okurlarımız Hasan Dalçık ve Ramazan Çakır duygularını dile getirdiler.



Sabahattin Aksakal: Yeni Asya’nın haktan yana duruşu çok önemli.



Hasan Dalçık’ın konuşması herkesi duygulandırdı.



Ramazan Çakır Yeni Asya ile ilgili duygularını anlattı.