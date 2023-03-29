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Yusufeli'nin eski ilçe merkezine giriş yasaklandı - ''Hüzünlü bir ortam"

29 Mart 2023, Çarşamba 18:09
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su seviyesinin artmasıyla eski ilçe merkezine girişe izin verilmiyor.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, 29 Mart itibarıyla barajdaki su yüksekliği 91 metreye, depolanan su miktarı 134,66 milyon metreküpe, su seviyesinin de 594,45 kotuna ulaştı.

Büyük kısmı su altında kalan eski ilçe merkezinde, güvenlik gerekçesiyle araç ve yaya girişine izin verilmiyor. Yol, beton bariyer konularak ve toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerini, Artvin-Erzurum karayoluna bağlayan yol da eski ilçe merkezinde su altında kaldı. Yeni ilçe merkezine ulaşım, Yusufeli Merkez viyadüğünün inşası bitene kadar Sarıgöl-Öğdem güzergahından sağlanacak.

Öte yandan, ilgili firmaya ait iş makineleri yardımıyla, eski ilçe merkezinde henüz su altında kalmayan bazı noktalarda yıkım işlemleri devam ediyor.

Vatandaşlar eski ilçe merkezinin su altında kalışını uzaktan izliyor

Ahmet Aslan, eski Yusufeli'nin su altında kalışını izlemek için Borkça ilçesinden geldiğini söyledi.

Şoför olduğu için Yusufeli'ne sık sık gelip gittiğini anlatan Aslan, "Yusufeli'ni sular altında görünce hüzünlendik. Artık uzaktan bakıyoruz, yollar kapatılmış, yol yok." dedi.

Eşiyle ilçe merkezinin su altında kalışını izleyen Hakan Yiğit de "Evimizi sular altına kalmadan son kez görmek istedik. Üzgünüz, çok zor bir durum. İnşallah yeni ilçe merkezine alışacağız. Bugün itibarıyla eski ilçeye girişler yasaklandı." diye konuştu.

Yiğit, yeni ilçe merkezine, eski yerleşim yerinden geçerek ulaştıklarını dile getirerek, "Şimdi farklı bir yoldan gitmeye başladık. Doğup büyüdüğüm ilçeye artık giremiyoruz, ancak uzaktan bakıp duygulanıyoruz. Veda vakti." ifadelerini kullandı.

Artvin'den gelerek eski ilçe merkezinin son halini izleyen Yaşar Gür ise "Bir süredir buraya gelmemiştim. Her şey çok değişmiş. Yollar değişmiş, yeni tüneller yapılmış. Eski Yusufeli yok olmuş. İlçe su altında kaldı. Hüzünlü bir ortam." dedi.

Yusufeli'nin son halini görmenin burukluğunu yaşadığını belirten Mustafa Sırma, "İlçe sular altında. İlçe merkezine gitmek istedik ama yollar kapatılmış. Yeni ilçe merkezi de güzel olmuş, halkımıza hayırlı olsun. Doğduğum topraklar sular altında. Çok hüzünlendik. Bir şeyler gitti, yeni bir şeyler yapıldı. Vatanımıza hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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