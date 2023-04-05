Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum 2023 Nisan ayında kapak dosyasına Ramazan ayını alıyor ve “Arınmak ve yeniden başlamak için…” diyor.

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İnsanın kendini muhasebeye çekmesi ve bu muhasebe neticesinde harekete geçmesi için en önemli zaman dilimlerinden biridir Ramazan ayı. Biz de bu bağlamda Genç Yorum Dergisi olarak Ramazan ayının, insanın bu dünyaya gönderiliş maksadına uygun bir ubudiyet haline bürünüp bir anlamda “fabrika ayarları”na, yani “fıtrat”a dönmesi ümidiyle bir sayı hazırladık.

Kapak dosyası bağlamında yazarlarımızın dergide yer alan makaleleri şöyle;

M. İsmail Tezer: “Uyaranlar”

Cenk Çalık: “Nefsi musahhar memur eden ibadet: Oruç”

Zülal Destancı: “Ramazan’daki servet: Şahs-ı manevî”

Süleyman Kösmene: “Ramazan ayının kutlu misafiri: Kur’ân-ı Kerim”

Şükrü Kalı: “Yardımlaşma psikolojisi”

Said Yüksekdağ: “Âdâttan ibadete; deniyyâttan medeniyete”

Bilal Bozkurt: “Kur’ân ve Ramazan”

Her ay olduğu gibi bu ay da;

Ekrem Donbaloğlu ve İbrahim YasirTeğiş’in hazırladığı Haber Yorum sayfasında gündemden özel haberler; Said Balpetek’in hazırladığı Amerikan Tavukları’nda “Dünyadaki ilginç yasaklar ve nedenleri” başlıklı çalışma; İbrahim Özdabak’ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi için çizdiği karikatür ve Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum sayfası ise “Ramazan-ı Şerifteki oruç, nefsin firavunluk cephesine darbe vurur kırar” başlıklı Risale-i Nur metni ile dergideki yerini alıyor.

Daha başka ne var?

İbrahim YasirTeğiş, Şiir sayfasında “İhtimaller yurdu” başlıklı şiirle;

Mim Sedef, Farklı Yorum’da “Zarar verme!” başlıklı yazısıyla;

Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “Bu ümmetin emini” başlıklı çalışmasıyla;

Bilge Öğrenir, Keçeli’nin Kitaplığı’nda “Dervişin Teselli Koleksiyonu” kitabının yorumuyla;

Cenk Çalık, Tefekküre Seyahat sayfasında “Mana-i Harfi penceresinden: Müzeler” başlıklı özgün çalışmasıyla;

Mustafa Eren Bozoklu, Anlamlı Yorum’da önceki ayda yer alan yazısının devamı olan “Akıl ihtilâl ister, kalp tevekkül (2)” başlıklı çalışmasıyla;

Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin, Seans Arası’nda “Hedonizm ve oruç” başlıklı makalesiyle;

Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügât’ta “Ümit Ülkesi’nden notlar” başlıklı edebî yazısıyla;

Caner Kut, Zihnin Çarkları’ndaönceki ayda yer alan yazısının devamı olan “Ben(2)” başlıklı makalesiyle;

Fatıma Toprak, Öğrenci İşi’nde “Helva tadında bir muhallebi” tarifiyle okuyucuyla buluşurken Erhan Akkaya editörlüğündeki Foto Yorum sayfasında da sizden gelen fotoğrafları yayımlamaya devam ediyoruz.

Keyifli ve istifadeli okumalar…