Avrupalı gençler de gelecekten endişeli

Avrupa’da yapılan bir araştırma, gençlerin gelecek konusunda karamsar olduklarını ve bir gün ebeveynlerinden daha iyi şartlara sahip olabileceklerine de inanmadıklarını ortaya koydu.

TUI Vakfı tarafından Berlin’de açıklanan “Genç Avrupa 2023” araştırması, gençlerin geleceğe yönelik umutlarının azaldığını gözler önüne seriyor. Araştırma, Mart 2023’te, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Polonya’da, 16 ila 26 yaş arasında, 7 bin gençle görüşülerek yapıldı. Araştırmadaki sonuçlar, karamsar bir tablo ortaya koyuyor. Gençlerin yüzde 52’si bir gün durumlarının ebeveynlerinden daha kötü durumda olacaklarını düşünüyor. Sadece yüzde 22’si kendilerini daha iyi bir gelecek beklediği görüşünde. Özellikle gelir, barınma ve kariyer fırsatları konusunda gençlerde “büyük bir adaletsizlik” olduğu yönünde algı hâkim. Araştırmayı yapan ekipte yer alan siyaset bilimci ve Berlin Özgür Üniversitesi öğretim üyesi Thorsten Faas, karamsarlık eğiliminde açıkça artış olduğuna dikkat çekti, yakın gelecekte bunda değişiklik beklemediğini söyledi. DW Türkçe’nin haberine göre araştırma gençlerin kendi ülkelerindeki demokrasiden duydukları memnuniyette bir gerilime olduğunu da ortaya koydu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 334

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.