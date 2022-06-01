Başkonuş Yaylası’nda Nur sesleri

Kahramanmaraş Yeni Asya Vakfı tarafından, Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik piknik organizesinde serbest Risale-i Nur okumaları gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ - YENİ ASYA

Kahramanmaraş Yeni Asya Vakfı tarafından, Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik piknik organizesi yapıldı. Başkonuş Yaylası’nda düzenlenen pikniğe üniversitelerin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında okuyan ve bir hafta öncesinde ‘Risale-i Nur okuma programı’na katılan öğrenciler de iştirak ettiler. Serin yayla havasında sabah kahvaltısı ile başlayan programda serbest Risale-i Nur okumaları gerçekleştirildi. Ardından dönemsel ve güncel olayların da müzakere edildiği Beşinci Şua müzakereli dersinin de yapıldığı piknikte verimli bir gün geçirildi. Baharın binbir renginin hakim olduğu yayla ortamında ziyafet sofralarının yanısıra programda herkes hoşça vakit geçirmekten son derece mutlu görünüyordu. Böyle nezih bir ortamda, güzel tabiat manzaraları eşliğinde okuma programı finali mahiyetinde düzenlenen piknikten son derece memnun kalan öğrencilerle gün sonunda görüş ve düşüncelerini de aktardılar.

Manevi yaralara bir merhem

Risale-i Nurlar ve müellifi Bediüzzaman Said Nursi ile alakalı düşünceleri sorulan öğrenciler; ‘’Risale-i Nurların bu günün gençliğinin manevi yaralarına tam bir merhem olduğunu’’ ifade ettiler. Öğrenciler, Bediüzzaman Said Nursi gibi yüksek bir şahsiyeti tanımaktan ve onun eserlerinden istifade etmekten son derece memnun ve bahtiyar olduklarını ifade ettiler. Kahramanmaraş Yeni Asya Vakfı yetkilileri de benzeri bir programı daha geniş katılımla tekrar yapacaklarını ve bu tür piknik organizelerin hem öğrenciler hem de yetişkinler açısından muhabbet e vesile olduğunu belirttiler.