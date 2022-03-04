Bir hedefiniz olsun!

Genç Yorum Mart 2022 sayısında gençlere seslenirken “Hedefimiz nedir? Ve bu hedefimizi gerçekleştirmek için ne kadar çaba sarf ediyoruz?” gibi sorular soruyor.

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Mahmut Cemal Çakır - İstanbul

Genç Yorum dergisi Mart 2022 sayısında bir hedefe sahip olmanın gerekliliğini konu ediniyor. “Hedefimiz nedir? Ve bu hedefimizi gerçekleştirmek için ne kadar çaba sarf ediyoruz?” gibi sorulara cevap aranan bu sayıda;

Mahmut Cemal Çakır’ın hazırlamış olduğu Haber Yorum sayfasında ülkemizden ve dünyadan ilham verici haberler okuyuculara aktarılıyor.

Said Balpetek, Amerikan Tavukları köşesinde “Bergeron-Findeisen Teorisi (Bulut Tohumlama)” başlıklı yazısında oldukça ilginç bir bilimsel teoriden ve kullanıldığı alanlardan bahsediyor.

Cenk Çalık, “En Büyük Hedef: Rıza-i İlâhî” başlıklı yazısında “Şu dünyadaki her saniyemizde ana hedef ‘Allah’ın (cc) rızasını kazanmak’ olmalıdır.” gerçeğini haırlatıyor.

M. Said Zeki, “Hedeflerimiz ve CarpeDiem” başlıklı yazısında insanların hedeflerinin bilincinde olması gerektiğinden, “anı yaşama” bahanesiyle hedeflerden uzaklaşmanın bizi olumsuz etkileyeceğinden ve öncelikli hedefimizin kendimizi ve yaratıcımızı tanımak olduğundan bahsediyor.

HEDEFE GİDEN YOL

Said Yüksekdağ, “Bir Elimizde Dünya, Bir Elimizde Ahiret” başlıklı yazısında “İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli hususiyet düşünebilmesi ve sorgulayabilmesidir.” diyerek insanların hedeflerimizden birisinin de bu sorulara cevap aramak olması gerektiğini okurlarla paylaşıyor.

Hasan Yükselten, “Hedefe Giden Yol” başlıklı yazısında “Hedef piramidinin en tepesinde her zaman manevî hedeflerimiz bulunmalıdır” diyerek, insanların dünyevî hedeflerini manevî hedeflerinin önüne koymaması gerektiğini ifade ediyor.

Feyza Yılmaz, “Hedefler ve Değerler” başlıklı yazısında “Yaşamayı anlamlı ve verimli geçirmek için neler yapabiliriz?” sorusuna cevap arıyor.

Emine Bakırlıoğlu, “Hedef ve Meşrûiyet” başlıklı yazısında hedefe ulaşmak kadar, hedefe giden yolun meşrûluğunun da önemli olduğunu güzel bir biçimde izah ediyor.

İslâm Yaşar, “İslâm’ı Dünyaya Hâkim Kılmak” başlıklı yazısında okurlara Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin kendine koymuş olduğu hedeflerden ve bu hedeflere ulaşmak için izlediği yöntemlerden bahsediyor.

BAVULDA BULUNAN MEKTUP

Sümeyra Önder’in hazırlamış olduğu Veciz Yorum sayfası bu ay “Hedefi Olmayan Gemiye, Hiçbir Rüzgâr Yardım Edemez” başlığıyla okurların karşısına çıkıyor.

Süleyman Kösmene, “Akıl Kalbe Pusula Olmalı” başlıklı yazısında kâinatın fertleri arasındaki irtibat ve manevî bağ olan muhabbetten söz ediyor.

Eskimez Yazı köşesinde Emine Sultan Çakır, “Nuri Efendiye Mektup” başlığı altında; dedesinden kalan eski bir bavulda bulduğu iki adet Osmanlıca el yazısı mektubu konu ediniyor.

Kısa Yorum sayfasında ise okurlarımızın kaleminden çıkan yazılar bizi karşılıyor.

Çizgi Yorum sayfasında Ertan Ayhan Sertöz’ün çizdiği Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin portresi yer almakta.

Şulenur Yaşar, Feyalilacep sayfasında “Dikkat Duygular…” başlıklı yazısında duyguları saklamamanın, olumlu veya olumsuz duyguları yaşamanın önemini ele alıyor.

Süeda Yaşar, Keçeli’nin Kitaplığı köşesinde Luigi Pirandello’nun “Biri, Hiçbiri, Binlercesi” kitabını Genç Yorum okuyucularına tanıtıyor.

AHİR ZAMAN GÜNLÜKLERİ

Erhan Akkaya’nın editörlüğünü yaptığı Foto Yorum sayfasında ise okurlarımızın göndermiş olduğu fotoğraflar yer almakta.

Şeyda Sultan Zengin, Seans Arası sayfasında “Manyetizma Metaforu” başlıklı yazısında iç dünyamızda bizi rahatsız eden düşüncelerle nasıl başa çıkabileceğimize dair yararlı tavsiyelerde bulunuyor.

Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügat sayfasında “Ahirzaman Günlükleri (2)” başlıklı yazısıyla okuyucuların karşısına çıkıyor.

Caner Kut, Zihnin Çarkları sayfasında “Başarmak” başlığı altında başarıya ulaşabilmek için kullanılabilecek müsbet hareketten söz ediyor.

Beyzanur Çelik, Öğrenci işi sayfasında “Fırında Patlak Patates” başlığı altında minimum malzeme ve minimum uğraşla yapılabilecek bir tarif paylaşıyor.