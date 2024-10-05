“Bize yeni bir köy lazım” - Genç Yorum Ekim 2024 sayısı çıktı

Ekim sayısında “köye ve toprağa dönüş” meselesini ele alan Genç Yorum dergisinde altı ayrı yazar, altı kapak yazısında meselenin farklı yönlerini aydınlatmaya çalışmış.

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Emine Sultan Çakır / Yeni Asya - İstanbul

Ekim sayısında “köye ve toprağa dönüş” meselesini ele alan Genç Yorum dergisinde altı ayrı yazar, altı kapak yazısında meselenin farklı yönlerini aydınlatmaya çalışmış. Köye/kırsala dönüşün yirmili yaşlara kadar düştüğü bir zeminde; köyde tarım ve hayvancılık yapmaya çalışan veya işlerini buradan yönetmeye çalışan gençlerin ileriye dönük etkileri nasıl olacak? Gençlerin kırsal hayat tarzı hakkında düşünceleri neler?

Türkiye’nin şehirleşme süreci nasıl ilerlemiş, bu bağlamda ülkedeki metropol ve kırsal arasındaki hayat farkı nelerdir? Küresel ve endüstriyel dünyada köy nasıl bir yer? Gençlerin dönmek istediği köy, elli yıl önceki köylerle aynı mı? Köy hayatının artı ve eksileri nelerdir? Şehirlilerin özlem duyduğu yer, romantize edilmiş bir köy müdür? Talebesi merhum Mustafa Sungur’un hatırasına göre Said Nursî’nin söylediği; “Şehirler çok bozulursa siz de benim gibi dağlara çıkarsınız” sözü nasıl anlaşılmalı? Bu ve benzeri daha pek çok noktanın aydınlatılmaya çalışıldığı dergi yazıları, okurlarıyla buluşuyor.

Başka neler var?

Kapak yazılarından başka; Haber Yorum, Fikir Bahçesi ve İbrahim Özdabak’ın karikatürü bu ay da dergideki yerini aldı. Ekim ayı itibariyle ikincisi yayınlanan “Ekibimizin Favorileri” köşesinde, dergi ekibinden Bilal Said Parlakoğlu kendini tanıtıyor. Eskimez Yazı köşesinde, bebekken konuştuğu rivayet edilen beş kişi; ‘Nurlu Yorum’da kapak konusuyla alakadar Risale-i Nur Külliyatı’ndan seçmeler ve Genç Gündem köşesinde “aktivizm” meselesi var.

Anlamlı Yorum köşesi, okurlarını “Youtube’un en iyi videosu” başlığıyla karşılıyor. Seans Arası yazarı Şeyda Sultan Zengin, umre vazifesini eda ederek mübarek topraklardan güzel hedeflerle geldiğini anlatıyor. Feyalilacep’te Şulenur Yaşar “Aziz dostum tavan” başlığı altında uykusuz bir gecesini anlatırken, Keçeli’nin Kitaplığı’nda Ravzanur Güleçyüz’ün hazırladığı “Tantûralı Kadın” adlı kitabın tanıtımı var. Okuryazar köşesinin yazarı Feyzanur Elif Okur, henüz on beş günlük olan sosyal medya detoksundan ve kendisini bu kararı almaya iten düşüncelerden bahsediyor. Gezi-Yorum köşesinde Emine Tuğba Akar’ın Arapça eğitimi için gittiği Ürdün Haşimî Krallığı’nın tanıtımı var.

Keyfince Lügat ve Zihnin Çarkları köşeleriyle birlikte Orhan Ali Yılmaz’ın “Yıldızlar” şiiri de dergideki yerini almış.