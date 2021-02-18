Çanta boy Külliyat çok beğenildi

Yeni Asya Neşriyat tarafından yayınlanan, geçen hafta sevkiyatına başlanan Yeni Tanzim Çanta Boy Risale-i Nur Külliyatı’nı herkes çok sevdi. Yeni Asya Neşriyat Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın, tahmin edilenin üstünde bir talep patlaması yaşandığını kaydetti.

Risale-i Nur yayıncılığının önde gelen ismi Yeni Asya Neşriyat tarafından yayınlanan Yeni Tanzim Çanta Boy Külliyat büyük ilgi görüyor. Külliyat bu ay sonuna kadar indirimli kampanya fiyatı ile okuyucularına sunulacak. Hazırlığı 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak piyasaya sunulan Külliyat ile, özellikle gençler ve hanımların ısrarlı talepleri cevap bulmuş oldu.

Şubat ayı başında baskısı tamamlanarak geçtiğimiz hafta sevkiyatına başlanan Yeni Tanzim Çanta Boy Külliyatta tahmin edilenin üstünde bir talep patlaması yaşanıyor. Konu ile ilgili olarak bilgi veren Yeni Asya Neşriyat Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın, okuyuculardan gelen talepleri belirli bir planlama ile hayata geçirdiklerini belirterek, Yeni Tanzim Çanta Boy Külliyat’ın özellikle gençler ve hanımlar tarafından taşınmasının kolaylığı açısından çok sevileceğini belirtti.

İndirimli fiyatı kaçırmayın

Aydın, kendisine Külliyat ulaşan genç bir okuyucunun duygularını sosyal medyada şöyle paylaştığını aktardı: “Çanta Boy Külliyatım geldi. Nasıl mutluyum anlatamam. Boyutundan cildine, kâğıt kalitesinden yazıların okunurluğuna kadar her şey muazzam... Bu güzel çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ve duâ ediyorum...” Şubat ayı sonuna kadar devam edecek indirimli kampanyadan herkesi yararlanmaya çağıran Pazarlama Müdürü Aydın’ın verdiği teknik bilgiler de şöyle: “14 kitaptan ve toplam 5.416 sayfadan oluşan, 12x17 cm boyutundaki Külliyat ivory kâğıda basıldı. Kapak cildi sıvama termo deri olup yaldızlı ve yaldızsız olmak üzere iki farklı versiyon olarak tasarlandı ve satışa sunuldu. Taleplerinizi bekliyor, istifadeli okumalar diliyorum.”

İstanbul - Seyhan Şentürk