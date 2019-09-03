Dikkat eksikliğine karşı eğitim verilecek

Gençler ve öğrenciler için başarılarını engelleyen dikkat eksikliğine karşı koçluk eğitimi verilecek.

Gençler ve Öğrenciler İçin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Koçluğu Programı, 13 yaş üzeri gençler için geliştirilmiş dünyadaki ilk program. 18-19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitim 30 saat sürecek. JST Koçluk tarafından geliştirilen programdan mezun olanlar, JST Koçluk modelini kullanarak öğrencilerin hayatlarında olumlu değişiklikler yapmalarına destek olacaklar

Birçok ülkede tercih ediliyor

Bu program 25‘den fazla ülkede bireyler ve kurumlar tarafından tercih ediliyor. Bu eğitimde katılımcılar, temel yaşam koçluğu ve DEHB koçluk becerilerini öğreniyor, DEHB ve yönetim işlevi zorluklarıyla baş etmek zorunda kalan öğrencileri etkili bir şekilde desteklemek için gerekli olan beyin nöro biyolojisini anlıyorlar. Program Uluslararası Koçluk Federasyonu‘nca 20 saat yüz yüze eğitim ve 10 saat bireysel çalışma olarak CCEU statüsünde onaylı.

Ünivesite öğrencilerinin sorunları konuşulacak

Program kapsamında gençleri alakadar eden konular işlenecek. VIA güçlü yanlar envanteri, Koçluk uygulaması olarak beyni anlamak, DEHB‘nin yürütücü işlevler ve öğrenme üzerine etkisini anlamak, Dikkat eksikliği bozukluğu (DEB) ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) nedir?, Gençlere ve öğrencilere koçluk yapmanın değeri, Uyum sağlamak, Sorumluluk almak ve dürüstlük, Sınırlar oluşturmak, Üniversite öğrencilerinin karşılaşabileceği sorunlar gibi konular ele alınacak.