"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Dikkat eksikliğine karşı eğitim verilecek

03 Eylül 2019, Salı 00:46
Gençler ve öğrenciler için başarılarını engelleyen dikkat eksikliğine karşı koçluk eğitimi verilecek.

Gençler ve Öğrenciler İçin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Koçluğu Programı, 13 yaş üzeri gençler için geliştirilmiş dünyadaki ilk program. 18-19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitim 30 saat sürecek.  JST Koçluk tarafından geliştirilen programdan mezun olanlar, JST Koçluk  modelini kullanarak öğrencilerin hayatlarında olumlu değişiklikler yapmalarına destek olacaklar

Birçok ülkede tercih ediliyor

Bu program 25‘den fazla ülkede bireyler ve kurumlar tarafından tercih ediliyor. Bu eğitimde katılımcılar, temel yaşam koçluğu ve DEHB koçluk becerilerini öğreniyor, DEHB ve yönetim işlevi zorluklarıyla baş etmek zorunda kalan öğrencileri etkili bir şekilde  desteklemek için gerekli olan  beyin nöro biyolojisini anlıyorlar. Program Uluslararası  Koçluk  Federasyonu‘nca 20 saat yüz yüze eğitim ve 10 saat bireysel çalışma olarak CCEU statüsünde onaylı.

Ünivesite öğrencilerinin sorunları konuşulacak

Program kapsamında gençleri alakadar eden konular işlenecek. VIA güçlü yanlar envanteri, Koçluk uygulaması olarak beyni anlamak, DEHB‘nin yürütücü işlevler ve öğrenme üzerine etkisini anlamak, Dikkat eksikliği bozukluğu (DEB) ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) nedir?, Gençlere ve öğrencilere koçluk yapmanın değeri, Uyum sağlamak, Sorumluluk almak ve dürüstlük, Sınırlar oluşturmak, Üniversite öğrencilerinin karşılaşabileceği sorunlar gibi konular ele alınacak.

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bağımsız yargı yoksa hukuktan söz edilemez

    Afganistan'da kan durmuyor!

    Dikkat eksikliğine karşı eğitim verilecek

    Radamel Falcao resmen Galatasaray'da

    Antalya'daki yangın kısmen kontrol altında

    ABD'de gezi teknesinde yangın: 33 kişiden halen haber alınamıyor!

    AKP'den flaş ihraç kararları

    Sosyal medya bağımlılık yapar

    ABD: Afganistan'dan 5 bin askerimizi çekiyoruz

    Hızlı bir toparlanma beklemek yanıltıcı

    'Bunun adı dört dörtlük tiyatro'

    İngiltere'nin "10 Numara"sında acil toplantı

    Haram lokmanın girdiği her yer bozulur

    Bazen 1999, 2019’dan daha ileri bir tarihtir

    Hong Kong ayakta: "Gelecek olmadan okula gitmeye gerek yok"

    İran'dan Trump'a: Roket değil, rampa infilak etti

    UCM'nin kararına ilişkin 'Mavi Marmara Davası' avukatlarından açıklama

    İncirlik Hava Üssü'ndeki çok sayıda çalışan işten çıkarılacak

    AGİT: Türkiye'de gazetecilerin gözaltına alınması endişe verici

    25 bin Suriyeli Türkiye'ye geri döndü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ey genç kardeşim
    Genel

    Bağımsız yargı yoksa hukuktan söz edilemez
    Cevher İLHAN

    “Yargının yürütmeye biatı” olamaz
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin dine alet edilmesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Dünyayı kesben değil, kalben terk etmeli
    Genel

    Dikkat eksikliğine karşı eğitim verilecek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mânevî cihad zamanı (1)
    Nejat EREN

    Ene’nin hakka ve zulme hizmet ve alet olma halleri - 1
    Abdil YILDIRIM

    Namaz, her gün kılınmakla usanç verir mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.