Dünyayı gezmek gençler için bir hayal oldu

Son dönemde dolar ve euro karşısında hızla değer kaybeden Türk Lirası (TL) gençlerin yurt dışına çıkma planlarını da oldukça olumsuz etkiledi.

Euronun 5 TL seviyesini geçtikten sonra yurt dışına çıkmanın oldukça zorlaştığını söyleyen gençlere göre gelinen noktada bu planlar artık bir hayale dönüşmüş durumda. DW Türkçe’nin haberine göre, Interrail Türkiye Kurucusu Bestami Köse’ye göre 2010-2016 yılları arasında Türkiye’nin seyahat konusunda yakaladığı altın jenerasyonu bu ekonomik ortamda bir daha yakalamak çok zor. İstanbul’da bir restoranda çalışan Muhammed Aladağ İspanya’yı gezme hayallerinin artık suya düştüğünü anlatıyor. Aladağ, “Bu kur seviyeleri bu hayali iyice imkânsız hale getirdi. Artık ne gezmek için ne de eğitim için yurt dışına çıkabilirim. İkisi de çok pahalı benim için. 27 yaşında olmama rağmen üzerimde çok büyük bir yük varmış gibi hissediyorum” diyor.

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