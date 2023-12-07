“Elbet bir gün...” - Genç Yorum 2023 Aralık sayısı çıtı

Genç Yorum, 2023’ün Aralık sayısında Filistin meselesini gündemine aldı. “İsrail’in Filistin’e, Filistinlilere yaptığı soykırım bir insanlık meselesidir” diyen dergideki yazılarda “Bu soykırıma ses çıkarmak için Müslüman olmaya gerek yok, insan olmak yeterli” görüşünü dile getirilmiş.

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Hazırlayan: Fethiye Akay

Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, 2023’ün Aralık ayında Filistin meselesini gündemine aldı. İsrail’in Filistin’e, Filistinlilere yaptığı soykırım bir insanlık meselesidir. Bu soykırıma ses çıkarmak için Müslüman olmaya gerek yok, insan olmak yeterli. Keza dünyanın dört bir yanında dili, dini, ırkı farklı olan milyonlarca vicdan sahibi insanın tepkisi, protestosu bunun bir kanıtı. Bizim de Genç Yorum Dergisi olarak bu konuya kayıtsız kalmamız elbette mümkün değildi. İşte bu bağlamda hazırladığımız kapak dosyamızda yer alan makalelerimiz;

M. Said Zeki: “Zulümleri niçin engelleyemiyoruz?”

Fatma Nur Kurt: “Filistin’in serencamı”

Süleyman Kösmene: “Silahsız mücahitler”

Süeda Yaşar: “Dinler tarihinin başkenti Kudüs”

Yusuf Ziya Çoruh: “Filistin ve vadedilmiş topraklar meselesi”

Mustafa Gönüllü: “Filistin’i yaşamak”

KAPAK KONUSU KARİKATÜR

Kapak dosyası bağlamında Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum’da “Reçete ittiba-ı Kur’an ve ittihad-ı İslâm” başlıklı makale ve İbrahim Özdabak’ın her ay kapak konusuna özel çizdiği karikatürü dergideki yerini aldı.

“Kudüs’ün ayarlı saati”

Her ay olduğu gibi bu ay da Ekrem Donbaloğlu ve İbrahim Yasir Teğiş’in gündemden hazırlamış olduğu özel haberler Haber Yorum sayfasında okuyucuyla buluşmayı bekliyor.

Şiir sayfasında ise Mim Sedef’in kaleme aldığı “Kerrat cetveli” başlıklı, Büşra Merve Akar’ın kaleme aldığı “Kudüs’ün ayarlı saati” başlıklı, Hatice Solak’ın kaleme aldığı “Sen Kudüssün” başlıklı ve Halil Çiftçi’nin kaleminden çıkan “Gazze” başlıklı şiirler de dergideki yerini aldı. Farklı Yorum’da Eylül Vera “Elimizden sadece dua geliyor(!)” diyor ve bizleri biraz da olsa vazifemizi yapmaya davet ediyor.

Daha başka ne var?

Erhan Akkaya’nın editörlüğündeki Foto Yorum sayfasında ise okuyuculardan gelen fotoğraflar yayınlanmaya devam ediyor.

Ayrıca;

Eskimez Yazı’da, Emine Sultan Çakır “Risale-i Nur’u istinsah etmek” başlıklı çalışmasıyla,

Keçeli’nin Kitaplığında, Rabia İlhan Dokgöz “Kâşif” kitabının tanıtım ve yorumuyla,

Anlamlı Yorum’da, Bilal Bozkurt “Dünyevîleşme” başlıklı yazısıyla,

kars gezi notları

Gezi Yorum’da, Henânî “Yediğin içtiğin senin olsun, gezip gördüğünü anlat (2)” başlıklı Kars gezi notlarıyla,

Keyfince Lügat’ta, Ali Hakkoymaz “Rol ya da gerçek” başlıklı makalesiyle,

Seans Arası’nda, Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin “Merhamet yorgunluğu” başlıklı çalışmasıyla,

Ehl-i Tweet’te, Editör “Büyük uyanış” başlıklı Filistin meselesine dair X (Twitter) derlemesiyle okuyucuyla buluşmayı bekliyor.