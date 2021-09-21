Evinizden dünyayı gezebilirsiniz

COVID-19 pandemisi sebebiyle 1,5 seneyi aşkın bir süredir sosyal hayat oldukça kısıtlanmış durumda. Zaman zaman şehirler arasında seyahatin kısıtlandığı, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı, adeta sokağa adım atamadığımız günler geçirdik.

Yaz mevsimiyle birlikte kısıtlamalar kaldırılmış olsa da salgın tehlikesi henüz tamamen geçmiş değil. Yurt içinde seyahat imkanları rahatladı ancak yurtdışına seyahat etmek eskisi kadar kolay değil.

Yeni keşifler edinin

Yeni yerler keşfetmeyi, başka diyarların sokaklarını adımlarıyla keşfetmeyi sevenler için kısıtlamalar büyük bir çileydi. Fakat teknoloji sayesinde evinizden dünyayı seyredebildiğiniz, keşfedebildiğiniz gibi aynı zamanda adımlayabilirsiniz! Let’s Walk isimli proje dünyanın farklı şehirlerinde dijital de olsa yürüyüş yapma deneyimi sunuyor. Özellikle işinizden gücünüzden bunaldıysanız, içeceğinizi yanınıza alıp arkanıza yaslanabilir ve herhangi bir uçak bileti satın almaya gerek olmadan uzaklarda bir şehirde yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bir şehri hissetmenin ve keşfetmenin en iyi yolunun yürümek olduğunu savunan projeye letswalkingworld.com adresinden ulaşabilir ve sanal yürüyüşünüze hemen başlayabilirsiniz.