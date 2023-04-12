Genç Nurcularla iftar

Kocaeli İzmit Yeni Asya hanım okuyucuları tarafından ortaokul genç nurcu kardeşlerimiz için iftar programı düzenledi.

FEHİME CANATAR - İZMİT

İzmit’in sıcak ve samimi hizmetlere ev sahipliği yapan Velibaba dershanesi bu sefer de çok değerli misafirlerini bir Ramazan iftarının manevi atmosferinde ağırladı. Gelecegimizin temsilcileri çocuklara Ramazanın mana ve ehemmiyetinin hissettirilmesi, meşru dairede masum eğlenceler ve hoş sürprizler yaşatmak, kendilerini özel hissedebilecekleri tatlı hatıralar oluşturmak, aidiyet duygularını geliştirmek amaçlı hazırlıklar yapıldı. Programda vazife alan abla ve kardeşlerimizin tek bir gayesi vardı: Dershaneleri sevdirmek ve nurcu kardeşlerimiz ile eğlenceli vakit geçirmek. Bu doğrultuda vazifeli abla ve kardeşlerimiz özenle vazifelerini gerçekleştirdiler. Kısaca program akışından bahsedelim: Vazifeli kardeşlerimiz Velibaba dershanesini genç kardeşlerimiz için hazırlamaya erken saatlerde başladılar. Hazırlanan süsler ile Ramazan köşesi yapıldı ve led ışıklar ile ışıklandırıldı. Genç nurcu kardeşlerimiz için “Hayırlı iftarlar” yazılı akide şekeri, vecize yazılı zikirmatik, stickerler ve cep boy Risale-i Nur hediyelerinden oluşan renkli hediye kutuları özenle ve büyük heyecanlar ile hazırlandı.

Gençlerin kalplerine nur tohumlarını ekiyoruz

İftar saati yaklaştıkça nurcu kardeşlerimiz için hazırlanan Velibaba dershanesine gelmeye başladılar. Onlar için hazırlanan Ramazan köşesini görünce mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Gün boyu Rabbinin rızası için sabırla yemekten ve içmekten uzak duran minik bedenler yine Rabbinin emriyle büyük bir mutlulukla oruçlarını açtı. Verilen nimetlerin şükrünü eda etmek için hep birlikte namaza duruldu ve ardından tesbihat yapıldı minik eller dua için hep birlikte semaya kaldırıldı, iftar sonrasında hediyeler verildi, eğlenceli oyunlar oynandı ve Yeni Asya marşı söylendi. Biz nurcu kardeşlerimize hediyelerini verdikten sonra bizler için elleriyle hazırladıkları çiçekleri bizlere takdim ederek duygu dolu anları bizlere yaşattılar. Bir abla Risale-i Nur Eğitim Merkezinde programdayken bizlere şöyle bir ifade kullanmıştı “Biz sizlere şimdi nur tohumlarını ekiyoruz. Buradan çıktıktan sonra bu tohumlar neşvünema bulacak” demişti. Şimdi bizler böyle güzel programlar ile genç kardeşlerimizin kalplerine nur tohumlarını ekiyoruz. İnşallah neşvünema bulacak. Yazımızı programa katılan kardeşlerimizin sözlerine yer vererek sonlandıralım.

Zeynep Nisa Singil: “Hazırlıklarda bir sorun yaşamadık. Ablaların da ellerine sağlık maşallah çok güzel yemek yaptılar. Genel olarak güzel programdı.

Ayşe Begüm Abut: “Çok güzel bir programdı. Teşekkür ederiz”

Erva Nuriye Çuhalılar: Çok güzeldi. “Fehime ablaya ve Zeynep ablaya çok teşekkür ederiz. Yemekler çok güzeldi. Çok eğlendik”