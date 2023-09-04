"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Genç Yorum Dergisi 2023 Eylül sayısı çıktı: “Fânîyim, fânî olanı istemem”

04 Eylül 2023, Pazartesi 18:36
Genç Yorum dergisi Eylül 2023 sayısında “Fânîyim, fânî olanı istemem” başlığıyla okuyuculara sesleniyor. Dergide birbirinden dikkat çekici yazılar var.

Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

HAZIRLAYAN - SEZEN SEZER
[email protected]

 

Genç Yorum dergisi Eylül sayısında “Fânîyim, fânî olanı istemem” başlığıyla okuyucularıyla buluştu. Dergi, Eylül 2023 sayısını şöyle tanıttı:  Bir süre sizinle, fânîlikten, bekâdan bahsedeceğiz. Ama gönlünüzü ferah tutun, bu fânîlik, sürekli kaçtığımız, belki telâffuzundan bile korktuğumuz, her an her yerde karşımıza çıkabilmesi mümkün olan ölüm kavramıyla ruhunuzu sıkmaya yönelik değil. Aksine bu kavramı genişleterek, sevdiğimiz şeylerin, akan suyun, nefes almanın verdiği ferahlığın, esen rüzgârın, sevdiklerimizin; yapıp ettiklerimizin, söylediğimiz sözlerin, kâinatın, hayallerimizin karanlık bir boşluğa düşer gibi yok olmayacağını müjdeleyen türden. Bu da tüm bu fânîlik içinde yüzen kâinatın aslında vazifedâr olduğunu; içimizdeki bu sonsuzluk arzusunun, sevginin, şefkâtin aslında bize bazı şeyler adına ayna tuttuğunu, “Bâkî bir Zât”tan bizlere haber verdiğini, O’na (cc) iman etmekle tüm bu güzelliklerin bekâ bulacağını bizlere kendi lisânıyla anlatıyor.

Hakikî lezzet imanda

Dergimizde Ekrem Donbaloğlu ve İbrahim Yasir Teğiş’in hazırladığı Haber Yorum kısmında, leyleklerle, merhametin tezâhürünün güzelliğiyle, bize yeni tefekkür kapıları aralayabilecek yeni keşfedilmiş güzel yıldızımızla, farelerle ve stresle alakadar olacaksınız, ama biraz biraz.

Cenk Çalık’ın hazırladığı “Zehirli Bal: Hedonizm” yazısında da, kapitalist tüketim sisteminin ruhumuza iyi gelmediğinden, hakikî lezzetin fıtratımız için imanda olduğundan bahsettikten sonra da Bilal Bozkurt’un yazdığı “Emanette Emin olmak” yazısıyla, verilen her nimetin emanet olduğundan ve bu emaneti bize verenin istediği gibi kullanmamız gerektiğinden bahsettikten sonra; “Madem her şey geçecek biz bunları bâkiye tebdil edebilir miyiz?” gibi çok mühim bir soruya cevap arayacağız. Sonra Sena Doğruer’den “Fenadan Bekaya Varmak”, Halil Çiftçi’den “Gemi Yolcuları İstiaresi”ni, M. Said Zeki’den “Dengeyi koru, mutlu ol dedi” yazısını, Fatma Nur Kurt’tan “Münker ve Nekir’le sohbet zamanı”nı, Mustafa Gönüllü’den “Ayrılığa iman gözüyle bakmak” yazısını okuduktan sonra Farklı Yorum kısmında Nur Levent’ten “Kalplerin Mühürlenmesi” yazısı sizleri bekliyor olacak. 

“Kendiyle Dost Olmak”

Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum kısmında da “Fânî, kısa, faydasız ömrünüzü bâkî, uzun, faydalı yapmak ister misiniz?” sorusunun derinlerine ineceğiz. Sonra da tatlı bir ara; Foto Yorum sayfası ve sizden gelen fotoğraflar... Ve Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır’dan kafamızda renkli renkli yamalar hayal ettirebilecek türden “Yamalamak Yakışır” yazısıyla farklı ve ciddî bir konuya girişeceğiz biraz da. Keçeli’nin Kitaplığı kısmında mı ne var? Orada da “Kendiyle Dost Olmak” kitabını Ebrar Dua Öztürk bizler için tahlil etmiş ve altı çizili satırlarını bizler için derlemiş. Ve sonra Mim Sedef’ten “Çatıya Çizdim Tüt Diye” adlı şiiri, Feyalilacep! kısmında Şulenur Yaşar’dan “Bir insan nasıl tükenmez?” yazısından sonra Tefekküre Seyahat kısmında Siirt’e dair bir gezi yazısı okuyacaksınız. Keyfince Lügat’te Ali Hakkoymaz’dan ”Çocukluk işte”, Seans Arasında Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin’den ”Asıl soruna odaklanmamak” Zihnin Çarkları kısmında da Caner Kurt’tan “Esneklik” yazısı sizlerle birlikte olacak.

Keyifli ve istifadeli okumalar diliyor; web sitemize ve sosyal medya hesaplarımıza takip, beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz…

Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Risale-i Nur Kurtuluş Reçetesi

    Her 3 araçtan biri tam elektrikli olacak

    Genç Yorum Dergisi 2023 Eylül sayısı çıktı: “Fânîyim, fânî olanı istemem”

    İstanbul - Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı

    İspanya'da şiddetli yağışlar sebebiyle 2 kişi öldü, 3 kişi kayıp

    Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov, Ukrayna Savunma Bakanı oldu

    Nijerya'nın kuzeydoğusuna insani yardım çağrısı

    Almanya'da artık nükleer enerji kullanılmayacak

    Ukrayna Savunma Bakanından istifa kararı

    Uyum haftası başladı

    G20 Zirvesi'ne katılmayacak

    Meteoroloji'den Trakya'ya kuvvetli sağanak uyarısı

    TÜİK'e göre enflasyon yüzde 58,94 - ENAG'a göre enflasyon yüzde 128,05

    İstanbul - Avcılar'da metruk bir binada yangın çıktı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Sivil anayasanın zemini yok

    Bu yoksulluğa bu maaş

    Kamuda maaş adaletsizliği arttı

    Erdoğan’ın vaadi de havada kaldı

    Kerkük’ün işgaline iktidar niye sessiz?

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Din perdesi altında yapılan saldırılar
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’nin boyun eğmediği dört komutan kimdir?- 1
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Hakikî ilim adamları Risale-i Nur’a sarılıyorlar
    M. Said ZEKİ

    Açlık, fakirlik veya ‘azdıran zenginlik!’
    Orhan Ali YILMAZ

    Maîşeten denkâ…
    Genel

    Sivil anayasanın zemini yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakaik-ı nisbiyeyi bilmeyen mezhepleri anlayamaz
    Mehmet KARA

    Veriler öyle demiyor!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.