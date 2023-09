Genç Yorum Dergisi 2023 Eylül sayısı çıktı: “Fânîyim, fânî olanı istemem”

Genç Yorum dergisi Eylül 2023 sayısında “Fânîyim, fânî olanı istemem” başlığıyla okuyuculara sesleniyor. Dergide birbirinden dikkat çekici yazılar var.

Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

HAZIRLAYAN - SEZEN SEZER

[email protected]

Genç Yorum dergisi Eylül sayısında “Fânîyim, fânî olanı istemem” başlığıyla okuyucularıyla buluştu. Dergi, Eylül 2023 sayısını şöyle tanıttı: Bir süre sizinle, fânîlikten, bekâdan bahsedeceğiz. Ama gönlünüzü ferah tutun, bu fânîlik, sürekli kaçtığımız, belki telâffuzundan bile korktuğumuz, her an her yerde karşımıza çıkabilmesi mümkün olan ölüm kavramıyla ruhunuzu sıkmaya yönelik değil. Aksine bu kavramı genişleterek, sevdiğimiz şeylerin, akan suyun, nefes almanın verdiği ferahlığın, esen rüzgârın, sevdiklerimizin; yapıp ettiklerimizin, söylediğimiz sözlerin, kâinatın, hayallerimizin karanlık bir boşluğa düşer gibi yok olmayacağını müjdeleyen türden. Bu da tüm bu fânîlik içinde yüzen kâinatın aslında vazifedâr olduğunu; içimizdeki bu sonsuzluk arzusunun, sevginin, şefkâtin aslında bize bazı şeyler adına ayna tuttuğunu, “Bâkî bir Zât”tan bizlere haber verdiğini, O’na (cc) iman etmekle tüm bu güzelliklerin bekâ bulacağını bizlere kendi lisânıyla anlatıyor.

Hakikî lezzet imanda

Dergimizde Ekrem Donbaloğlu ve İbrahim Yasir Teğiş’in hazırladığı Haber Yorum kısmında, leyleklerle, merhametin tezâhürünün güzelliğiyle, bize yeni tefekkür kapıları aralayabilecek yeni keşfedilmiş güzel yıldızımızla, farelerle ve stresle alakadar olacaksınız, ama biraz biraz.

Cenk Çalık’ın hazırladığı “Zehirli Bal: Hedonizm” yazısında da, kapitalist tüketim sisteminin ruhumuza iyi gelmediğinden, hakikî lezzetin fıtratımız için imanda olduğundan bahsettikten sonra da Bilal Bozkurt’un yazdığı “Emanette Emin olmak” yazısıyla, verilen her nimetin emanet olduğundan ve bu emaneti bize verenin istediği gibi kullanmamız gerektiğinden bahsettikten sonra; “Madem her şey geçecek biz bunları bâkiye tebdil edebilir miyiz?” gibi çok mühim bir soruya cevap arayacağız. Sonra Sena Doğruer’den “Fenadan Bekaya Varmak”, Halil Çiftçi’den “Gemi Yolcuları İstiaresi”ni, M. Said Zeki’den “Dengeyi koru, mutlu ol dedi” yazısını, Fatma Nur Kurt’tan “Münker ve Nekir’le sohbet zamanı”nı, Mustafa Gönüllü’den “Ayrılığa iman gözüyle bakmak” yazısını okuduktan sonra Farklı Yorum kısmında Nur Levent’ten “Kalplerin Mühürlenmesi” yazısı sizleri bekliyor olacak.

“Kendiyle Dost Olmak”

Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum kısmında da “Fânî, kısa, faydasız ömrünüzü bâkî, uzun, faydalı yapmak ister misiniz?” sorusunun derinlerine ineceğiz. Sonra da tatlı bir ara; Foto Yorum sayfası ve sizden gelen fotoğraflar... Ve Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır’dan kafamızda renkli renkli yamalar hayal ettirebilecek türden “Yamalamak Yakışır” yazısıyla farklı ve ciddî bir konuya girişeceğiz biraz da. Keçeli’nin Kitaplığı kısmında mı ne var? Orada da “Kendiyle Dost Olmak” kitabını Ebrar Dua Öztürk bizler için tahlil etmiş ve altı çizili satırlarını bizler için derlemiş. Ve sonra Mim Sedef’ten “Çatıya Çizdim Tüt Diye” adlı şiiri, Feyalilacep! kısmında Şulenur Yaşar’dan “Bir insan nasıl tükenmez?” yazısından sonra Tefekküre Seyahat kısmında Siirt’e dair bir gezi yazısı okuyacaksınız. Keyfince Lügat’te Ali Hakkoymaz’dan ”Çocukluk işte”, Seans Arasında Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin’den ”Asıl soruna odaklanmamak” Zihnin Çarkları kısmında da Caner Kurt’tan “Esneklik” yazısı sizlerle birlikte olacak.

Keyifli ve istifadeli okumalar diliyor; web sitemize ve sosyal medya hesaplarımıza takip, beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz…