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28 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Gençler hem gezdi hem öğrendi

28 Aralık 2023, Perşembe 10:22
Risale-i Nur okumak için bir araya gelen gençler, Diyarbakır ve Batman'a gezi düzenleyip hem de okuma programı yaptılar.

Ali Tahir Ünverdi - Batman 

Çok gezen mi bilir çok okuyan mı? Şahsen ikisini bir arada yapan kişinin daha çok bildiğini düşünüyorum. Yaptığım gözlemlerde bir şey okurken mekân değiştirmenin olumlu bir etkisinin olduğunu gördüm. Risale-i Nur gibi kıymetli ve pek çok hakikati içerisinde bulunduran bir kitabı okumak, anlamak ve yaşamak için sadece bulunduğumuz yeri değil belki de şehir değiştirmek daha faydalı olabiliyor. 

Bu sebeple ve uhuvveti hatırlamak üzere bir ay içerisinde iki şehri Pazar Grubumuzla beraber ziyaret ettik. İlk olarak Diyarbakır'ı rota olarak belirledik. Akşam vardığımız bu güzel şehirde önce umumi derse katıldık. Ders bittikten sonra oranın manevi havasından faydalanmak için arkadaşım Ömer ile ufak bir keşfe çıktık. Gerçekten bu güzel şehre hayran kalmıştık. Esnafların bizimle kırk yıllık müşterileriymişiz gibi samimi konuşması çok hoşumuza gitmişti. Dershaneye döndükten sonra bu tarz programların olmazsa olmazı gece sohbeti başlamıştı bile. Sabah namazından sonra uyumayıp oradan feyiz almaya devam ettik. Kahvaltıda ufak bir tanışma faslı gerçekleştirdik. Kahvaltıdan sonra çok verimli bir ders okuduk. 

Sıra bu müthiş şehri gezmeye geldi. Tarih kokan bu şehirde bizi üzen tek hadise buradan ayrılmak oldu. Aradan yaklaşık bir ay geçtikten sonra gazetemizin yazarlarından Sebahattin Yaşar hocamızın Batman Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aldığı seminer daveti vesilesi ile biz de Batman'ı ziyarete gittik. Seminer beklediğimizden daha kalabalıktı ve öğrenciler çok dikkatimizi çekti. Kendilerini çok rahat ifade ediyorlardı. Bu durum bizi şaşırtmıştı çünkü yaşadığımız şehirde ve çevremizde bu problemi çok görüyorduk. Bunun sırrını sorduğumuzda bize kitap okuma projesiyle cevabını verdiler. Kitap okuma noktası projesini öğrendiğimizde açıkçası biraz gıpta ettik. Burada öğrenciler bir kitap üzerine konuşuyor hatta paneller düzenliyorlar. Bu durum onları daha dikkatli okumaya sevk ediyor. Bu tarz projelerin artması eminim ki daha aydın bir gençlik ve gelecek vaad ediyor. 

Akşam dershanemize geçtik ve dershaneyi görünce hayran kaldık. Harika dizayn edilmiş bir binaydı. Oradaki abiler bizimle tek tek ilgilendi. Yemekten sonra yaşıtlarımız ile tanışmanın verdiği heyecan ile ders saatini beklemeye başladık. Güzel bir tanışma sonrası harika bir ders okuduk. Ders sonrası güneydoğu klasiklerinden çiğ köfte faslı yaptık. Sabah namazı sonrası yine okuma ve sohbet yaptık.

Kahvaltı sonrası 'adalet' temalı Risale-i Nur dersi, dinleyenler tarafından çok beğeni topladı.

Öğleden sonra Batman sokaklarında gezmeye başladık. Kahvehanede çay molası vermişken Bekir Berk abinin hayatını anlatan bir dergi okuduk.

Oyun oynayan insanların bir yandan bizi dinlemesi dikkatimden kaçmamıştı. Oraya hediye dergimizi bıraktık ve Hasankeyf ilçesini gezmeye gittik. Burayı defalarca gezmiş olmama rağmen bu geziden apayrı bir lezzet aldım. Özellikle müzesi bizi cezb etmişti.

Herkesi Şanlıurfa’ya bu tarz programlara davet ediyoruz. Böyle programların hem fen bilimlerini hem de din ilimlerini içeriyor olması bizi çok yönlü geliştiriyor. Diğer illere de tavsiyemiz o ki, programlara öğrenci arkadaşlarımızın da dahil edilmesi, uhuvvet bağları oluşturması anlamında oldukça güzel katkılar yapıyor. Yeni illerde yeni programlarda görüşmek üzere…

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