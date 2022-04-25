Gençler iklim değişikliğinden endişeli

Birleşmiş Milletler’in son dönemdeki bir raporuna göre, ülkeler iklim değişikliği konusunda acilen harekete geçmezse dünya hızla çevresel bir felakete doğru ilerliyor.

Dünyanın geleceğiyle ilgili haber manşetleri, bazı uzmanlara göre özellikle gençler arasında eko-aksiyete ya da iklim değişikliği gibi psikolojik rahatsızlıklara yol açıyor. Bazıları yapılacak çok az şey kaldığını düşünürken, diğerleri harekete geçme arzusunda. VAO Türkçe’deki habere göre Lancet adlı tıp dergisinde yayınlanan küresel bir ankette yaşları 16-25 arasında değişen gençlerin yaklaşık yarısı iklim değişikliğiyle ilgili endişenin günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Küresel çevre örgütü The Nature Conservancy’den Kahlil Kettering, “Kuraklığın, kentlerdeki aşırı sıcak havaların tarım ve gıda alanında etkisini görüyoruz. Ama daha fazla gencin, ‘bildiğimiz çözümler var. İklim değişikliğinin bazı etkilerini azaltabiliriz ve çaresiz değiliz’ şeklinde konuştuğuna tanık oluyorum” diyor. Haber Merkezi

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