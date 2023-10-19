Gençler Türkiye’de yaşamak istemiyor

Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, kontrolsüz göçle gelen ucuz iş gücünün Türk gençlerinin geleceğini elinden aldığını, gençlerin gün geçtikçe Türkiye’de yaşamaktan vazgeçtiğini söyledi.

Öztürk, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını kınadı. İsrail’in Gazze halkına karşı uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı saldırılarını arttırarak sürdürmesinin haklı hiçbir gerekçesi olamayacağını belirten Öztürk, “Bölgedeki bu vahşetin durdurulması için uluslararası toplum ve kuruluşları sorumluluk almaya çağırıyorum.” dedi. Kontrolsüz göçle gelen ucuz iş gücünün milletin emeğini değersizleştirdiğini ifade eden Öztürk, gerçek olmayan enflasyon referans alınarak yapılan maaş zamlarının da insanları yoksulluk sınırı altında yaşama mücadelesine soktuğunu savundu. Öztürk, “Sonuç olarak ucuz emek bizim çocuklarımızın geleceğini elinden almakta, bizim gençlerimiz gün geçtikçe Türkiye’de yaşamaktan vazgeçmektedir.” diye konuştu. AA

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