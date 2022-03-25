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25 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Gençler uyuşturucu tuzağında

25 Mart 2022, Cuma 18:59
Diyarbakır’da uyuşturucu, son dönemin en büyük sorunlarından. Abdal Dede Muhtarı Şerif Güler, gençlerin bu maddelere çok rahat ulaşabildiğini söylüyor.

Uyuşturucuda en büyük problem ailenin yanlış tutumu

 

Yoksulluğun kol gezdiği Diyarbakır’ın özellikle merkez ilçelerde uyuşturucu kullanımı gençler arasında yaygınlaştı. Gençlerin, mahallelerinde çok rahat bir şekilde uyuşturucu maddelerine ulaştığı, kimsenin buna müdahale etmediği belirtiliyor. Sokaklarda daha önceleri ‘esrar’ satılırken son birkaç yıl içinde metamfetamin ve bonzai gibi sentetik uyuşturucular yaygın şekilde gençlere ve aslında çoluk-çocuk ayırt etmeden herkese satılıyor. Duvar’daki habere göre şehirde giderek büyüyen ve uyuşturucu sorununu, 15 yıldır Sur Abdal Dede Mahallesi Muhtarı olarak görev yapan Şerif Güler, yaşananları şöyle anlatıyor: “Uyuşturucu kullanımı ve özellikle satışının artmasındaki sebeplerin başında ekonomik sorunlar geliyor. Özelikle yoksul gençler kısa yoldan para kazanma mantığı ile bu yolu seçiyorlar. Her geçen gün sokaklarda uyuşturucu satışı artarak devam ediyor. Ara sokaklardaki okullarda bayağı artmış durumda. Tanımadığım geçler gelip burada uyuşturucu satışı yapıyor ve herhangi bir önlem de yok maalesef. Biz bu durumdan oldukça rahatsızlık duyuyoruz...”

‘ÇÖZÜM ODAKLI BAKILMASI GEREKLİ’

Muhtar Şerif Güler: “Ben Sur’da doğdum ve burada büyüdüm, uyuşturucunun geçler arasında bu kadar yaygınlaştığına yeni şahit oluyorum. Bu durumdan dolayı evlerini bırakıp taşınan birçok insan var. Uyuşturucu satıcıları harabe ve tarihi, boş mekanları uyuşturucu satmak için kullanıyor. Kaç defa şikayet etsek de olumlu sonuç alamadık. Satan çok ama müdahale eden hiç yok. Biz mahalleli olarak elimizden geleni yapıyoruz ama yetersiz kalıyoruz. Ben birçok defa satıcılarla kavga ettim.” Güler, şöyle devam ediyor: “Bilinçli bir şekilde bu konuya çözüm odaklı bakılmıyor. Olan bizim gençlere oluyor. Uyuşturucu kullanımı şu an 10-15 yaş aralığına inmiş durumda. Biz bunu görebiliyoruz. Uyuşturucu kullananlar ailesine hem çevresine zarar veriyor. Güler, “Kentte yaşayan geçlere iş olanakları sağlanmalı. Uyuşturucunun zararlarına yönelik eğitimler verilmeli. Uyuşturucu satışının önü kesildi mi kullanım oranı da düşük olacaktır. Uyuşturucu satışına yüzeysel bırakılmamalı, sağlıklı bir biçimde bu olayın derinliğine inilmesi lazım. Biz bu kentin yurttaşları olarak bunu istiyoruz. Gençlerimiz bu bataklıktan kurtarılsın, onlar bizim geleceğimiz” diyor.

Haber Merkezi

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