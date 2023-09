Gençler ve aileler sabah namazında buluşacak

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, "Bu çağrıyla birlikte Türkiye'de 81 vilayette, 92 ilçede, 173 camide, 10 Eylül Pazar sabahı, sabah namazında inşallah bir araya geleceğiz." dedi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarınca ülke genelinde düzenlenecek "Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" programı öncesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Fatih'teki İHH Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Cihannüma Derneği, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve YediHilal Derneği öncülüğünde pazar günü düzenlenecek "Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" programının ayrıntıları basınla paylaşıldı.

Toplantıda dernekler adına basın açıklaması yapan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, bu pazar günü milletçe camide olunacağını söyledi.

Her bölgeden, her bucaktan, her renkten ve her kuşaktan insanla sabahın bereketli vaktinde camide buluşulacağını anlatan Ceylan, "Zaten hep camideydik. Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan göçer olduk, biz camiye sığındık. Vatanımız işgal edildi, biz camide toplandık. Kurtuluş Savaşı'nda Akif'in vaazlarını dinledik kürsülerde. Hutbelerde 'Hürriyet olmadan din olmaz.' dedi ulu hocalarımız. Sütçü İmam'ın bir sözü yetti, toparlanıp, düşman üzerine yürümek için. 15 Temmuz gecesi, camilerin minarelerinden okunan selaları duyunca yeni bir Kurtuluş Savaşı için meydanlara koştuk hep beraber. Cami bizi derledi, cami bizi topladı, her zaman. Millet olduğumuzu, kardeş olduğumuzu, biz olmadan ben olunamayacağını öğretti bizlere." diye konuştu.

Ceylan, depremzede vatandaşların, bütün mağdur ve mazlumların sıkıntılarını geride bırakması için dua edeceklerini belirterek "Dijital bağımlılığın gençlerimizi kuşattığı bu çağda ve yeni bir eğitim döneminin arifesinde binlerce öğrencimiz için bir hatırlayış ve uyanış olacak bu buluşmamız. Güya modern coğrafyalarda yaşayıp kutsal değerlere asgari saygısını kaybetmiş bir toplumda yüreklerindeki kin ve nefret ateşiyle mübarek Kuran'ı tutuşturmaya çalışanlara da o kitabın hidayet ve rehber olmasını talep edeceğiz, mübarek Kuran'ın sahibinden." dedi.

Duruşlarının "Biz Müminler olarak işte buradayız. İnancımız ve kimliğimizle bir ve beraber olarak bu topraklarda olmaya ve yaşamaya devam edeceğiz." mesajını vereceğini kaydeden Ceylan, "O birlik ve beraberlikten sonra fethin ve zaferin geleceğini biliyoruz. Bu yüzden şarkın en sevgili sultanı Selahattin Eyyubi, Kudüs'ün ne zaman fethedileceğini soranlara önce sabah namazında camileri doldurma tavsiyesinde bulunmuştur. İnanıyoruz ki yeni fetihler ve yeni fatihler sabah namazında herkes uykudayken uyanık bir zihin, iman dolu bir gönül ile Ayasofya'yı dolduran, Fatih Camisi'ne koşan, beldesindeki ulu camiye akın eden, mahallesindeki mütevazı camiye sessizce yürüyenlerin arasından çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"Kardeşlerimizi aileleriyle şehirlerindeki belirlenen camilere bekliyoruz"

Ceylan, şöyle devam etti:

"Bu çağrıyla birlikte Türkiye'de 81 vilayette, 92 ilçede, 173 camide, 10 Eylül Pazar sabahı, sabah namazında inşallah bir araya geleceğiz. Bu büyük organizasyona, bu kutlu birlikteliğe, bu ilahi çağrıya önderlik eden Cihannüma, Anadolu Gençlik Derneği, İHH, Memur-Sen, ÖNDER, TÜGVA ve Yedi Hilal derneklerimiz ve bunlarla birlikte namazla dirilişe inanan, namazı öncü ve bir rehber olarak bilen, sahadaki bütün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte 10 Eylül Pazar sabahı bütün gönül dostlarımızı aynı secdeye kapanan, aynı istikamette yürüyen bütün kardeşlerimizi, çoluk çocuk, aileleriyle birlikte şehirlerindeki belirlenen camilere bekliyoruz."

Ceylan, açıklamasının sonunda öncü derneklere destek veren kuruluşların isimlerini okudu.

Toplantıda; Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, AGD Genel Başkanı Salih Turhan, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, YediHilal Derneği Genel Başkanı Samet Paçacı ve Genç İHH Başkanı Muhammet Cihat Çelik de ailelere, namaza katılmaları için çağrıda bulundu.