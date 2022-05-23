Gençler Yeni Asya Vakfında buluştu

Yeni Asya yazarı Sebahattin Yaşar ve Hasan Güneş’in de hazır bulunduğu toplantıda bir araya gelen gençler, yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Yeni Asya gazetesi yazarı ve Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sebahattin Yaşar, Yeni Asya Vakfında “Cumartesi Seminerleri”ne katılan bir grup öğrenci ile bir araya geldi. Yeni Asya gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Güneş’in de iştirak ettiği programda çok önemli konular paylaşıldı. Öğrencilerin ve diğer katılımcıların da düşüncelerini paylaştığı program her bakımdan verimli oldu.

Programda gündeme gelen hususlardan bir kısmı şunlar: Bediüzzaman’ın 13. Söz’de, “Birkaç Biçare Gençlere Verilen Bir Tembih, Bir Ders, Bir İhtar” başlıklı parçanın çok iyi okunup müzakere edilmesi lâzım. Burada geçen, “Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikeler…” cümlesindeki; hayat, gençlik, hevesât ifadelerinin çok iyi analiz edilmesine ihtiyaç var. Gençler için “sorumluluk almak” çok önemli. Görev ve sorumluluk almaktan kaçınmamak gerekiyor. Vaktiyle bizler üniversitede okurken söz gelimi, gazete dağıtır, kitap ve neşriyatın başkalarına ulaştırılması için çaba sarf eder, bu suretle insanlarla temas kurardık.

Neler yapılmalı?

Aynı şekilde “mensubiyet”imizi güçlendirmede ve “dava şuuru” kazanmada etkinliklerin çok önemli olduğunu tecrübelerimizle gördük. Bu çerçevede gezi programları, piknikler ve ziyaretlerden söz edilebilir. Mesela biz Urfa’da “hapishane ziyaretleri” yapıyoruz. Hapishane, hastahane ve mezaristan ziyaretleri gençlerin dünyasına çok büyük tesir ediyor. Bu bütün illerde bir proje dahilinde yapılabilir. Yine “faaliyetler” bağlamında kitap tanıtımları yapılabilir. Her hafta bir kitap okunup grup içinde hem yazarın düşünceleri paylaşılır hem de bu düşünceler değerlendirmeye tabi tutulur. Bu kapsamda mesela, İslam Yaşar’ın Beşleme’si okunabilir. Keza Kutlular Ağabey’in hayatının konu edildiği kitap okunabilir… Keza Üstad’ın “saff-ı evvel” talebelerinin hayatlarını okumanın çok önemi var. Mesela Zübeyr Ağabey’in hayatını mutlaka okumak gerekiyor.

Şahsi okumalar ve dersler

Gazete ile mutlaka irtibatta olmak lazım. Kardeşlerimiz şartlarına ve ilgilerine göre Gazete ile temas kurabilir, ziyaretler yapabilir, yahut yazı denemelerinde bulunabilirler. Risale-i Nurları şahsî olarak okumalarımızın çok büyük önemi var. Müzakereli Risale-i Nur derslerinin ayrıca üzerinde durulması lazım. Çünkü müzakere etmeden Risaleleri çoğu zaman anlamadan geçip gidiyoruz. Programları renklendirmek ve olabildiğince cazip hale getirmek gerekiyor. Bunun için -imkânlar çerçevesinde- meşru olan her imkândan yararlanmak icap eder. Kimse düşüncelerini saklamamalı. Uygun mahalde herkes her nevi fikrini paylaşabilmeli, bunu değerlendirmeye açabilmelidir.

İstanbul çok büyük bir imkan

İstanbul’da olmanın ve İstanbul’da okumanın çok büyük bir imkân olduğunu unutmamak ve bu bilinç içinde hareket etmek lazım. Biz İstanbul’a geldiğimizde ağabeyler bize, “Siz burada iki üniversite bitireceksiniz, birisi kendi üniversiteniz, birisi de İstanbul; zira İstanbul ayrı bir üniversitedir” derlerdi. Sonuç olarak iş hayatına atılmadan önce, içinde bulunduğumuz bu süreci her açıdan çok iyi değerlendirmek ve donanımımızı güçlendirmek gerekiyor.

İstanbul - Yeni Asya