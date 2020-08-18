“Bırakma Kendini” ve “İyi Gidiyorsun”un yazarı Mehmet Dinç’in kaleminden “Gençliğe Kitabe”, bilgi, tecrübe, zaman, başarı, irade, zahmet, mutluluk, normal gibi kavramları, en baştan yeniden düşünmemizi sağlıyor. Gençlik meselelerini gündeme getirerek, okura faydalı dersler veriyor.

İnceleme: Kübra ÖRNEK KORKMAZ

Kendime ayar çektim

Kitapla aslında kendine ayar çektiğini söyleyen yazar, gençleri de psikolojik sorgulamaya davet ediyor. Bu şekilde okuyucu da kendini kitabın içinde hissediyor. Alması gereken dersleri alıyor. Yazar, kitap için şunları söylüyor: “İnsan fark etmiyor, insan unutuyor, insan aldırmıyor. Fark etsin, unutmasın, aldırsın yani kısaca daha hesap verilebilir bir hayat yaşasın diye bir uyarıya, bir hatırlatmaya ihtiyaç duyuyor. Bu yazılar bir vesile ile gördüklerim, öğrendiklerim veya yaşadıklarımdan çıkardığım uyarılar ve hatırlatmalardan müteşekkil. Kendimi uyardım, kendime hatırlattım. Kısaca kendime ayar çektim. Bu ayar sayesinde yaşarken daha bir dikkatli yaşadım. Düşünürken daha bir derin düşündüm. Yazdıklarımın satırlarda kalmaması için davranışa dönüştürdüm. Dolayısıyla yazdıklarımın en başta ben faydasını gördüm. Faydasını gördüğüm için de sizlerle paylaşayım istedim.”

İnsan insana şifadır

Kitabın yazılmasının bir diğer maksadının da insanın birbirine şifa olduğunu hatırlatmak. Böylece insanlığa verilen nimetleri de hatırlatarak, okuru aktif tutuyor. Kitapla ilgili liseli bir okuyucunun yorumu da şöyle yer alıyor:

“Bazen aynanın karşısına geçip yine neden şişti bu göz altlarım diye yakınıyorum. Sebebini tahmin etsemde emin olamıyorum neyseki yazarımız Mehmet Bey, bana “uyku ve beslenme düzenin nasıl” diye bir soru yöneltiyor ve sonrasında tahmin ettiğim sebebi açıklıyor. Eğer bu iki kriteri yerinde ve yeterli uygulamıyorsan göz altı şişliklerine dua et diyor. Çünkü uyku ve beslenme düzensizliği birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Ben ki bünyemin ihtiyacından fazla uyurum ve vücudumun yeteri kadar beslenme ihtiyacını karşılamam. Sağlıklı bir birey bu iki kritere dikkat etmeli diyor. Mehmet Bey bu konuda olduğu gibi gençliği ilgilendiren birçok konuda gerekli değinmeleri yapıyor. Her gencin okuması ve faydalanması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum.”