Gençliğe yönelik yayıncılık yapılmalı

"Gençliğe Yönelik Yayıncılık" temasının işlendiği Dinî Yayınlar Kongresi'nde, inanç karşıtı akımlara karşı gençleri uyaran, dinî muhtevalı eserlerin kaleme alınması gerektiği konuşuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 19-21 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 7. Dinî Yayınlar Kongresi sonuç bildirisi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) ev sahipliğinde düzenlenen Dinî Yayınlar Kongresi'nde bu yıl "Gençliğe Yönelik Yayıncılık" teması işlendi. Kongrede, "Gençlik Yayıncılığının Tarihsel Gelişimi", "Gençlere Yönelik Dinî Yayıncılık", "Dijital Yayıncılık ve Gençlik", "Gençlik Yayıncılığında Sorunlar" ve "Gençliğe Yönelik Yayıncılıkta Gelecek Perspektifi" konuları beş farklı oturumda masaya yatırıldı.

Sanal dünyadaki muhtevalar, gençleri tehdit ediyor

Kongrenin son gününde, lise ve üniversitelerden öğrencilerin katılımıyla "Genç Oturumu" yapıldı. Kongrede, dile getirilen görüşler ve yapılan değerlendirmeler ışığında fikir birliği sağlanan hususlardan oluşan sonuç bildirisi, Dinî Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt tarafından okundu. Bildiride özetle şu ifadelere yer verildi: "Hayatın bütün alanlarında büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığı günümüzde, toplumun geleceği ve güvencesi olan gençlere yönelik yayınlar yeni bir duyarlılıkla ele alınmalıdır. Gençlere yönelik yayınların niteliği ve niceliği zamanın şartlarına uygun olarak, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de ciddi anlamda değişime uğramıştır. Dinî sahada sahih bilgiye riayet etmeyen ve gençlerin ahlâkî gelişimlerini göz ardı eden yayınların çoğaldığı da dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. Günümüzde zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklar kapsamında, sanal dünyadaki bazı muhteva ve uygulamalar gençliği tehdit etmektedir. Gençliğe yönelik yayıncılığın sağlıklı bir kimlik ve zihniyet inşasına katkısı daima gündemde tutulmalıdır.

İman muhtevalı eserler kaleme alınmalı

“Gençliğe yönelik dinî yayın üretirken hedef kitle iyi analiz edilmeli; gençlerin öncelikli sorunları, beklentileri ve eğitim düzeylerinin yanı sıra bilişsel, zihnî ve ahlâkî gelişimleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Gençlerin iletişim sistemlerinin farklı uygulamalarına yönelerek kendi okuma-yazma alanlarını oluşturmaları, yayın alanında güncel şartların dikkate alındığı doğru politikalar izlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Ülkelerin içinde bulunduğu dini ve sosyo-kültürel şartlar dikkate alınarak gençlerin kimlik ve kişilik inşasına katkı sağlamaya, millî ve manevî değerlerini korumaya yönelik tercüme ve telif eserler üretilmelidir. İslâm dininin dünya görüşünü, evrensel değerlere bakış açısını, insanın yaratılış gayesini, hak ve özgürlük alanlarını ortaya koyan eserler hazırlanmalıdır. İnanç karşıtı akımlara, yeni dini hareketlere, batıl inanç ve hurafelere karşı gençlerimizi uyaran, onların İslâm dininin Kur'an ve sünnete dayalı sahih bilgisiyle buluşmalarını sağlayan eserler kaleme alınmalıdır.”