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5 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Gençliğinizi nerede sarf ediyorsunuz?

04 Temmuz 2023, Salı 22:45
Genç Yorum Temmuz 2023 sayısı yayınlandı. dergi bu ay dikkatleri ‘gündem’ konusuna çekiyor.

Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

HABER: Emine Tuğba Akar

Geride bıraktığımız Kurban Bayramı’yla da birlikte sıcaklığın kendini iyiden iyiye hissettirdiği sıcak yaz günlerine gelmiş bulunmaktayız. Genç Yorum dergisi bu ay dikkatleri ‘gündem’ konusuna çekiyor ve “Gençler gündemlerini nasıl belirliyorlar? Gençler geçici/faydasız gündemlere kapılmamaları ve kendi gündemlerini belirlemeleri için neler yapabilirler?” gibi sorulara cevap arıyor.

 

Yazılarda neler var?

Kapak yazılarında yazarlarımız şu başlıkları inceliyorlar:

Cenk Çalık: En Önemli Gündem: Îman ve Ahiret

Sena Doğruer: Gençlikte Kaygıya Dair

Hasan Yükselten: Gitmek mi Zor Kalmak mı?

Mustafa Gönüllü: Gündemimizi Kim Belirliyor?

Fethiye Akay: Kafamın İçi Bir Çöp Tenekesi mi?

İbrahim Özdabak ise konuyu karikatürü ile bizlere anlatıyor. Ayrıca İbrahim Yasir Teğiş ve Emine Sultan Çakır’ın “gündem”le ilgili sorularına gençlerin verdikleri cevapları okuyacağız.

Yorum sayfaları çok zengin

Haber Yorum’da Ekrem Donbaloğlu ve İbrahim Yasir Teğiş’in “Ufoların Varlığı Tartışıldı, Neuralink İzni Kaptı, X ışını ile tek bir atomun görüntüsü elde edildi” başlıklı haber yazılarını, Anlamlı Yorum’da Bilal Bozkurt’un “Ölüm nedir?” başlıklı yazısında ölüme farklı pencerelerden bakan bilginlerin yaptıkları ölüm tanımlarından başlayarak “ölüm” hakikatini incelediği yazısını, Farklı Yorum’da Fatma Nur Kurt’un inanca dair kavramların toplumsal hayattan ve dilden kaybolmasına yeni bir dîni terimler sözlüğü yazma önerisini sunduğu ”Yogi İbrahim ve Bir Dil Meselesi” başlıklı yazısını, NurluYorum’da Risâle-i Nur Külliyyâtı’ndan derlediğimiz “Gençlik nimetini iffette, istikamette sarf etmek lâzım ve elzemdir” başlıklı, gençliğe âdeta bir yol haritası takdim eden yazıyı, bir diğer Anlamlı Yorum’da ise Nur Levent’in hüzünlü olanların omuzuna elini koyduğu ve “Bu da geçer ya hû” dediği “Bendegân” başlıklı yazıyı, Edebî Yorum’da Lütfiye Kef Özdemir’in, kalbi meşgul ve yorgun olanlara ‘dua’ yı tavsiye ettiği “Duanın Şifâsına İnanın” başlıklı yazısını okuyacağız. Foto Yorum’da ise Erhan Akkaya’nın seçtiği güzel fotoğraflar gözümüzü şenlendirecek.

Daha başka neler var?

Mim Sedef, Bâb-ı Edebiyat sayfasında “Çocukluğuma Dönebilseydim!..” yazısıyla bizi çocukluk zamanlarımızda gezdirirken, Emine Sultan Çakır, Rumûzât-ı Semâniye Risâlesinin öneminden bahsettiği Eskimez Yazı’da, “Sekiz Küçük Risâle Hakkında” diyor ve bize kitaptan güzel pasajlar aktarıyor. Hatice Solak, Şiir sayfasında “Vuslata Dair” başlıklı şiiriyle okuyucuyla buluşurken Feyâlilaceb’de Şulenur Yaşar “Kitapları Açmak Serbest” başlıklı yazısıyla dünya imtihânımızda karşılaştığımız soru(n)larımızın cevabını kitaptan bakarak bulabileceğimizi anlatıyor. Şeyda Sultan Zengin Seans Arası’nda “Astroloji’nin Psikolojisi” başlıklı yazısında astrolojiye olan ilginin sebeplerini inceliyor. Zihnin Çarkları sayfasında ise Caner Kut’un “Kelime (1)” başlıklı yazısı okumamız için bizleri bekliyor.

Dergimizi istifâdenize sunar, keyifli okumalar dileriz.

Okunma Sayısı: 170
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