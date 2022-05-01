Gençlik Geçmeden…

Genç Yorum dergisi Mayıs 2022 sayısında gençlik dönemini ele alıyor. “Gençlik çok kıymetli bir dönem, o zaman bu kıymetli dönemi nasıl geçirmeli? Gençlikte istikamette kalmak mümkün mü? Asr-ı Saadetten günümüze istikamette genç örnekleri olmuş mu? Hayatımıza rehber, örnek alacağımız şahsiyetlerin vasıfları nelerdir?” gibi sorulara cevap aranan bu sayıda;

Mahmut Cemal Çakır’ın hazırlamış olduğu Haber Yorum sayfasında dünya genelindeki ilgi çekici ve ilham verici haberler yer alıyor.

M. İsmail Tezer, “Şu gençlik ve yaşlılık dedikleri…” başlıklı yazısında gençlik ve ihtiyarlık kavramlarını ele alırken, bu iki döneme de Allah namına bakmanın hem gençliği hem ihtiyarlığı hakiki manada anlamak için elzem olduğundan bahsediyor.

Cenk Çalık, “Ömrün altın çağı: Gençlik” başlıklı yazısında insan hayatında en fazla nimetlerin ihsan edildiği dönemin gençlik dönemi olduğundan, bu nimetlerin hakkıyla değerlendirilmesi gerektiğinden, aksi takdirde ise insanın büyük pişmanlıklar yaşayabileceğinden söz ediyor.

Feyza Yılmaz, “Yirmili Yollar” başlıklı yazısında gençliğin “en”lerde yaşandığı dönem olan “yirmili yaşları” kendi deneyim ve düşünceleriyle ele alıyor.

M. Said Zeki, “Gençler göreve hazır mı?” başlıklı yazısında şefkat ve merhamet duygusuyla gençleri sorumluluktan uzak tutmanın onlara fayda değil aksine zarar vereceğini ifade ederken gençlere fırsat tanınmasının bilgili, adil ve hür bir gençlik inşası için öneminin altını çiziyor.

Nesibe Ersoylu Usluer, “Taşa yazı yazanlar” başlıklı yazısında gençlik çağlarında hizmet ve fiilleriyle örnek alınması gereken Sahabelerden bahsediyor.

Fethiye Akay, “Gençlik yıllarımı nasıl değerlendirmeliyim?” başlıklı yazısında insanın en enerjik, çalışkan ve hayat dolu olduğu-olması gerektiği yıllarda bu enerjiyi doğru yerlere doğru şekilde kanalize etmenin önemini izah ediyor.

Kübra Ünüvar, Emine Sultan Çakır, Abdülbasir Şeker ve İsmail Lale, Genç Yorum’un bu ayki sayısında gençlere dünyevî-uhrevî ne tür faaliyetlerde bulunduklarını, faaliyetleri esnasında ya da hedeflerine giderken onları en çok motive eden ve engelleyen şeylerin neler olduğunu sordukları güzel ve ilham verici bir röportajla okurların karşısına çıkıyor.

Sümeyra Önder, Veciz Yorum sayfasında “Sadece bir kez gençsiniz ve eğer doğru çalışırsanız, bir kez yeter” başlığı altında gençlik ile ilgili ayetleri, vecizeleri ve ünlü düşünürlerin sözlerini okuyucuyla paylaşıyor.

Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı sayfasında “Başkalar layık değiller” başlığı altında 17. Söz eksenli tefekkürlerine yer veriyor.

Şulenur Yaşar, Feyalilacep sayfasında “Fark Et!” başlıklı yazısında hayattaki farklılıkların farkında olmanın tefekkürümüzü bir üst seviyeye taşıdığından ve mutluluğumuzu arttırdığından söz ediyor.

Süeda Yaşar, Keçeli’nin Kitaplığı sayfasında “Gençlik Rehberi’ne sorularım var” başlıklı yazısında Gençlik Rehberi’ni neden her gencin okuması gerektiğini ele alıyor.

Beyzanur Çelik, Öğrenci İşi’nde okuyucularıyla oldukça basit ve lezzetli “Sıcak Çikolata” tarifini paylaşıyor.

Prof. Dr. Mahmut Kaplan, Edebî Yorum sayfasında “Divan Şiirinde Bahara Bakışlar (2)” başlıklı yazısında bahar mevsiminin Divan şiirinde nasıl işlendiğini ele alıyor.

Lütfiye Kef, Anlamlı Yorum sayfasında “Bütün hayatlar imtihanla yamalı” başlıklı yazısında imtihan yolunun en büyük yoldaşlarının umut, tevekkül ve sabır olduğunu izah ediyor.

Kısa Yorum sayfasında okurlarımızın kaleme aldığı şiir ve denemeler bulunuyor.

Erhan Akkaya’nın hazırlamış olduğu Foto Yorum sayfasında ise okurlarımızın göndermiş olduğu fotoğraflar yer alıyor.

Ali Hakkoymaz’ın hazırlamış olduğu Keyfince Lügat sayfası “İnsanlık Baharı” başlığıyla okurların huzuruna çıkıyor.

Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin, Seans Arası sayfasında “Duanı söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim!” başlıklı yazısında edilen duaların anlamına dair düşüncelerini okurlarla paylaşıyor.

Caner Kut, Zihnin Çarkları sayfasında “Sezgi” başlıklı yazısında her zamanki gibi okurlarını düşünmeye sevk ediyor.

Mahmut Cemal Çakır