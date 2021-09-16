'Her şeyin üstesinden gelebiliriz'

İTÜ mezuniyet töreninde yaptığı konuşma ile Türkiye’nin dikkatini çeken Hüseyin Umutcan Ay, birlik olarak Türkiye’de yaşanan sorunların üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Ayakta alkışlanan konuşma

İTÜ mezuniyet töreninde yaptığı konuşma ile Türkiye’nin dikkatini çeken Hüseyin Umutcan Ay, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında o konuşmanın hikâyesini anlattı. Umutcan’ın anlatımıyla o konuşmanın hikâyesi şöyle: “Mezuniyet konuşmasında ben değil de herhangi birisi çıksa da o konuşmayı yapacağını düşünüyorum çünkü o söylediklerim bizim neslin genel olarak düşündüğü ve dile de getirdiğimiz konular bana da özel konular değil. Ben diğer arkadaşlarımın sesi olabildiysem ne mutlu bana. Bahsettiğim konuların hepsi toplumsal temelli ve hepsi insanı etkileyen konular. Bu konuşmayı yaparken benim odağım insanlıktı. Ben işletme mühendisiyim ve siyasetten anlamam ve basit bir siyaset yapmayı tercih etmem. Bizlerin yaşadığı sorunlara değinmek istedim.”

BERABER ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR

“Konuşma metnini hazırlarken medyada yer bulurum diye düşünmedim” diyen Ay, şunları söyledi: “Benim ve benim çevremdeki insanların ortak kaygıları aslında Türkiye’deki herkesin karşılaştığı problemler. Konuşmada ‘’Karanlıkta olduğumuzu biliyorum’’ dediğim kısımda normalde haberlere baktığımız zaman siz kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Benim orada vermek istediğim duygu biz bunu aşabiliriz ve her şeyin üstesinden gelebilirizdi. Çünkü bir sorun ile karşılaştığınız zaman onun çözümü de bellidir. Konuşmamın sonunu da o şekilde bitirmemin sebebi de oydu. Bu amaca ilerlerken beraber çalışmamız gerekiyor ve hep beraber bir şeyler katmamız gerekiyor. Ben bu konuşma metnini herkesin duygularını dile getirmek için hepimiz için yazdım. Söylemek istediğim her şey o konuşmada yer alıyor.”