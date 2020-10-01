Köyde, ‘Okudu ne oldu, işsiz güçsüz’ diyorlar

Denizli’de bir köyde yaşayan üniversite mezunu işsiz genç Mert Yağmur’un anlattıkları Türkiye’deki genç işsizlerin dramını gösterdi:

“Altı kardeşiz, hepimiz okuduk. Bir yıldır iş arıyorum. Şimdi köyde, ‘okudu da ne oldu, evde işsiz güçsüz duruyor’ diyorlar” CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, seçim bölgesi Denizli’de köyleri dolaşırken bir köyde yaşayan 6 kardeşten biri olan Mert Yağmur ile tanıştı. Kardeşlerin hepsi de okudu. Ağabeyi hemşirelik bitirdi, kendisi ise mühendislik. Diğer kardeşi İslâmî Bilimler Fakültesi’ni kazandı. İki kardeşi çok programlı lisede okuyor. En küçükleri ise henüz ilkokul dördüncü sınıf. Yağmur, bir yıldır önce mezun oldu ve bir yıldır üniversite mezunu olarak iş arıyor. Köyde yetişip, büyük umutlarla üniversiteyi bitiren Yağmur, işsiz kalmanın yol açtığı maddî ve manevî çöküntüyü şu sözlerle anlattı: “Bizim gibi köylerden yetişmiş, taşradan çıkan insanların umudu olarak gittiği üniversitelerden işsiz kalıp, köylerine işsiz olarak dönmeleri, onların umutlarını kırmaları ve bu ışığı görmemeleri, geleceğe kötü şekilde aktarılmakta. Ben de işimi bulup, köyüne örnek bir vatandaş olarak geri dönmek istiyorum” Yağmur, köyden büyük umutlarla gittiği üniversiteden işsiz dönüşünün köyde yarattığı etkiyi ise şöyle dile getirdi: “Okudu ne oldu? Evde duruyor, ne oluyor? İşsiz güçsüz. Üniversiteye gidenlerin emeği yokmuş gibi gösteriyorlar”

Ankara – anka