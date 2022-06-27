Krizin bedelini gençler ödüyor

İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, yaşanan enflasyonla birlikte katlanan öğrenim kredi borçlarının zaten işsizlikle boğuşan gençlerin en büyük sorunlarından biri haline geldiğini belirtti.

KYK kredisi alanlar pişman

Ağır kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle eğitimlerini sürdürmekte zorlanan gençlerin, zorunlu olarak öğrenim kredilerine başvurduğunu, gençlerin üniversiteden mezun olur olmaz ağır bir faturayla karşılaştığını ifade eden İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, yıllarca işsiz kalan gençlerin ÜFE’ye bağlı kredi borçlarının ödenemez noktalara geldiğini belirtti. Öğrenci kredi borçları enflasyonla birlikte katlandığına dikkat çeken Karabat, konuyu TBMM gündemine taşıyarak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı bir soru önergesi sundu. Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) aldıkları kredilerin borçlarını ödeyemeyen gençlerin faizlerinin katlandığını ifade eden Karabat, mezun gençlere dönük haciz işlemlerinde ciddi artışlar yaşandığına dikkat çekti. Karabat, ekonomi politikalarının bedelini gençlere ödetiyorlar, dedi.

FAİZLER SİLİNSİN

Kredi borç faizlerinin ÜFE oranlarına göre belirlenmesinin adil olmadığını belirten Karabat: “ÜFE artışı resmi rakamlara göre Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %132,16 oranında gerçekleşti. İş bulmanın dahi büyük bir şans olduğu ortadayken, gençlere bu ağır faturanın kesilmesi kabul edilemez. Kaldı ki kimsenin geliri bu oranda artmıyor” dedi. Hükümete kredi faizlerinin silinmesi çağrısı yapan Karabat, “İş gençlerimize gelince nedense kaynak yok deniliyor. Aslında kaynak var; ama iktidar tercihini gençlerden değil müteahhitlerden yana kullanıyor” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA