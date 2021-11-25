Okul mobilyaları meslek liselilerden

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği mobilyalar, 22 okuldaki kütüphanenin ihtiyacını karşılıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı’nca “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi kapsamında üretim yapan Karasu Şehit Hasan Keleş Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, aldıkları eğitimleri pratiğe yansıtmanın yanı sıra maddî kazanç sağlıyor. İlçe Millî Eğitim Müdürü Çetin Turhan, gazetecilere, Kovid-19 salgınının başlarında dezenfektan ihtiyacı için okulda başlatılan çalışmada daha ekonomik fiyatlara üretim yapıldığını söyledi. Ardından aynı okulun Mobilya ve İç Mekân Tasarım Alanı öğrencilerince 4 ilçedeki 22 okul kütüphanesinin mobilyalarının üretildiğini anlatan Turhan, “Bu çalışmalarla öğrenciler, mezun olduktan sonra iş yerlerini açma imkânına sahip olacak, kendi üretimlerini yapabilecek.” ifadesini kullandı. Turhan, öğrencilerin 22 kütüphane için yaklaşık 220 bin liralık bütçeyle üretim yaptığını kaydetti. AA

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