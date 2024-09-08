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8 EYLÜL 2024 PAZAR - YIL: 55

Okul önlerindeki zehir tacirlerine dikkat

08 Eylül 2024, Pazar 00:44
Okullar açılırken, çocukları kapı önlerindeki zehir tüccarlarından korumak için gereken bütün tedbirlerin alınması gerektiği belirtiliyor.

Giriş çıkış ve teneffüslerde

TESK Başkanı Bendevi Palandöken uyardı: “Özellikle okula giriş çıkışlarda, öğle aralarında ve teneffüs saatlerinde okul çevrelerindeki seyyar satıcılara, hijyenik olmayan gıda satıcılarına ve bilhassa zararlı madde satan zehir tüccarlarına karşı çok dikkatli olunmalı.”

METAMFETAMİN ÖLDÜRÜYOR

Emniyet’in hazırladığı 2024 uyuşturucu raporu ülkenin adeta metamfetamin laboratuvarına döndüğünü ispatlarken söz konusu maddenin yakalanma oranında yüzde 35 artış yaşandı. Ölümlerin yüzde 42.6’sının metamfetamin kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

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OKUL ÇEVRESİNDE ŞUNLARA DİKKAT!

Okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinin güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz hafta anasınıfları ve birinci sınıflar uyum eğitimine başlamıştı. Bu hafta ise ülke genelinde yaklaşık 19 milyon öğrenci için ders zili çalacak. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olsun”

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde güvenlik uyarısı yapan Palandöken, “Çocuklarımız eğitim alıp hayata hazırlanırken okul bahçeleri başta olmak üzere okulların hemen yanı başındaki alanlar için mutlaka tedbirler alınmalı. Özellikle okula giriş çıkışlarda, öğle aralarında ve teneffüs saatlerinde okul çevrelerindeki seyyar satıcılara, hijyenik olmayan gıda satıcılarına ve özellikle zararlı madde satan zehir tüccarlarına karşı çok dikkatli olunmalı. Öğrencilerin sağlığını tehlikeye atan bu satıcılarakesinlikle göz açtırılmamalı” şeklinde konuştu. Çocukların okula güvenli ulaşabilmeleri için okul servisi seçimine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Velilerimiz daha ucuz diye korsan servislere kesinlikle itibar etmemeli” diye konuştu.

SEYHAN ŞENTÜRK - ANKARA

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OKUL ÖNLERİNDEKİ ZEHİR TACİRLERİNE DİKKAT

EMNİYET’İN UYUŞTURUCU RAPORU ÜLKENİN ADETA MET LABORATUVARINA DÖNDÜĞÜNÜ ORTAYA KOYARKEN SÖZ KONUSU MADDENİN YAKALANMA ORANINDA YÜZDE 35 ARTIŞ YAŞANDI. ÖLÜMLERİN YÜZDE 42,6’SI METAMFETAMİN KAYNAKLI.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün raporu metamfetamin yakalamalarındaki ciddi artışı ortaya koydu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Türkiye Uyuşturucu Raporu’nda ülkenin stratejik coğrafi konumunun uyuşturucu kaçakçılığı açısından önemine vurgu yapıldı. Raporda son yıllarda sentetik uyuşturucuların yarattığı tehdidin artmaya devam ettiği belirtildi. Rapora göre 2023’de 16 ton 210 kilogram metamfetamin yakalanırken bu yıl ise bu miktar yüzde 35,5 artışla 21 ton 912 kilograma yükseldi. Dünyada ise 2022 yılına göre yüzde 7 azalışla 367 ton metamfetamin ele geçirildi. Raporda, Türkiye’de metamfetamin yakalamalarındaki artış şöyle dile getirildi: “2019 yılında ülkemizde metamfetamin yakalamalarında başlayan keskin artış, takip eden 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da devam etmiş, 2023 yılında ülke tarihindeki en yüksek metamfetamin yakalama miktarına ulaşılmıştır.”

En çok uyuşturucu 

Rapora göre dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan uyuşturucu maddelerden biri olan esrarda yakalamalar 2023 yılında yaklaşık yüzde 23 oranında artışla 77,9 ton olarak gerçekleşti. Öte yandan 2023 yılında kök kenevir yakalama miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 43,6 oranında arttı. Raporda ayrıca yeni psikoaktif maddelere (NPS) dair de endişeler dile getirildi. 2023 yılında yakalanan sentetik kannabinoid miktarı, bir önceki yıla göre neredeyse iki katına yükseldi. 2022’de bin 56 kilogram sentetik kannabinoid yakalanırken 2023’te yakalanan kannabinoid miktarı 1994 kilograma çıktı.

MADDE BAĞIMLI ÖLÜMLERDE ARTIŞ VAR

Birgün’deki habere göre raporda madde bağlantılı ölümlere (MBÖ) ilişkin de veriler yer aldı. Buna göre raporda, madde bağlantılı ölümlere ve bunlar içinde metamfetaminin payına ilişkin şu dikkat çekici verilere yer verildi. Raporda 2013 yılında 232 olan doğrudan MBÖ 2017 yılında yüzde 306 artışla 941 olduğu anımsatılırken 2018 yılından itibaren madde bağlantılı ölümler düşüşe geçmiş ve düşüş trendi 2022 yılına kadar devam ettiği belirtildi. 2023 yılında ise bir önceki yıla göre MBÖ nedeniyle yüzde 22 artışla 300 kişinin hayatını kaybettiği ve 2017 yılından 2023 yılına kadar yüzde 68’lik bir düşüş kaydedildiği belirtildi.

 

 

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