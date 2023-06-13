ŞANLIURFA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN “RİSALE-İ NUR BİLGİ YARIŞMASI”NI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI.

Bu sene lise seviyesinde “Meyve Risalesi”, Üniversite seviyesinde “Hutbe-i Şamiye ”, Ortaokul seviyesinde de “Küçük Sözler“ yarışma konusu yapıldı.

Yeni Asya Şanlıurfa il temsilciliği ve Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı tarafından yapılan ‘Risale-i Nur Bilgi Yarışması’ sonuçları açıklandı. Yıllardır yapılan GAP bölgesi Risale-i Nur bilgi yarışması bölgede yaşanan depremden dolayı iptal edilmişti.

Ancak, Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı geleneksel olarak yapılan bu yarışmayı sadece Şanlıurfa ilinde Risale-i Nur okuyan gençler ile bunu devam ettirdi. Bu sene lise seviyesinde “Meyve Risalesi”, Üniversite seviyesinde “Hutbe-i Şamiye ”, Ortaokul seviyesinde de “Küçük Sözler“ yarışma konusu yapıldı.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Risale-i Nur bilgi yarışmasında dereceye girenlerin ödül töreni 2 Haziran Cuma günü akşam Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı ders salonunda yapıldı. Dereceye giren Üniversite 1.si: 1000 TL, 2.si: 750 TL, 3.sü: 500 TL - Lise 1.si: 750 TL, 2.si: 500 TL, 3.sü: 250 TL, Ortaokul 1.si: 500 TL, 2.si: 300 TL 3.sü: 200 TL öğrencilerine para ödülü takdim edildi. Risale-i Nur Bilgi Yarışması’nda dereceye girenler şöyle: Üiversite öğrencileri: 1.Ahmet Turgut, 2. Abdurrahim Akdeniz, Serdar Altun, Ahmet Abdülaziz Dursun Lise öğrencileri: 1. Ömer Eren Alparslan, 2. Talha İlhan, 3. Ahmet Selim Çiftçi Ortaokul öğrencileri: 1. Eymen Dursun, 2. Osman Uşaklı, 3. Osman Erdoğan.

Şanlıurfa - Yeni Asya