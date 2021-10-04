Genç Yorum Dergisi Ekim 2021 sayısında, “Sen de Şeriat istemişsin!” başlığıyla bu ay kapak konusu olarak Şeriat ve Cihad kavramlarını ele alıyor.

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Hazırlayan: Meslihan Çetin

Genç Yorum Dergisi Ekim 2021 sayısı okuyucu ile buluştu. Kübra Ünüvar’ın hazırladığı Haber Yorum’da bu ay da dünyadan ve ülkemizden derlenen ilgi çekici haberler yer alıyor.

Amerikan Tavukları’nda bu ay Said Balpetek, “Nanorobotik: Tıbbî Robotların Devri” ve “Şirinlere ev olan, Mario’yu büyüten ve Alice’i harikalar diyarına götüren Sinek Mantarı” başlıkları ile yerini alıyor.

Bu ayki kapak yazıları ve konuları ise şu şekilde:

Nesibe Ersoylu Usluer, “Şeriat, zihinlerde korkunç bir anlam uyandıracak bir kavram değildir. Şeriat-ı İslâmiye bir Müslüman için İlâhî emirleri içine alır. Şeriatı ‘gericilik’ diye ifade etmek İslâmı gericilik ile itham etmenin diğer adıdır.” diyerek “Şeriat nedir? Ne değildir?” başlıklı yazısı ile toplumda yaygın olarak kullanılan bir kelime olan şeriatın ifade ettiği gerçek manayı bizlere yazısında izah ediyor.

Halil Çifçi, “Yel kayadan ne alır?” başlıklı yazısıyla “Bâtıl fırkalar kaya gibi bir imana sahip Müslümanın tozunu almalıdır. Müslüman bu yel ile silkelenmeli, imanını daha sağlamlaştırmalı, bağlantılarını daha da güçlendirmelidir. Bu fırkalar baltayı taşa (kayaya) vurmalıdır. Bu iman karşısında ellerindeki baltayı yere atmalı ve hakikate teslim olmalılar.” diyerek farklı bâtıl düşünceler karşısında nasıl dimdik ayakta durmamız gerektiğini yazısında bizlere anlatıyor.

RAHMET, HİKMET VE ADALET

Prof. Dr. İlyas Üzüm, “İslâm temelde rahmet, hikmet, adalet, meveddet esaslı din olduğuna göre, buna aykırı nitelik taşıyan ve içinde bir şekilde zorlama, baskı, şiddet, acımasızlık gibi unsurlar barındıran yorumların yanlışlığını peşinen ifade etmek gerekiyor.” diyerek; İslâm’ı, yaşanan olumsuz örneklerden yola çıkarak değil, özgün kaynaklarına göre doğru şekilde anlayıp, yaşayıp ve anlatmak gerektiğini söyleyerek “Baskı ve şiddet içeren dinî anlayışlar ve gençler üzerindeki etkisi” başlıklı yazısıyla bu ay dergide bizlerle buluşuyor.

Mustafa Gönüllü, “Bir siyasetçi dine fayda sağlamak istiyorsa öncelikle adalet, demokrasi, meclis üstünlüğü gibi değerlere sahip çıkmalıdır. Bunların yanında din hizmeti yapan sivil hareketlere müsaade etmeli ve onlara destek olmalıdır” diyerek “İktidar yoluyla Şeriat mümkün mü?” başlığıyla dergide yerini alıyor.

M. Ali Kaya, “Cihad ve savaş“ başlığı ile “İslâm’da savaşın meşrûiyetinin şartı tecavüze ve zulme uğramak, mazlum olmaktır. Zira zulüm ve tecavüz zaten dinen yasaklanmıştır. Müslüman mütecaviz ve zalim olamaz. ‘Ey insanlar! Hep beraber barışa ve İslâm’a koşun’ diye emreden Kur’ân-ı Kerîm’in savaş istemediği gayet açıktır.” diyor ve cihad-savaş kavramları hakkında izahlarda bulunuyor.

M. İsmail Tezer, “Şeriatı getirmeliyiz!” başlığıyla şeriat ve cihadın nasıl anlaşılması gerektiğine dair düşüncelerini iki genç arasında geçen bir sohbet üzerinden bizlere aktarıyor.

Emine Sultan Çakır, Fethiye Akay, Yılmaz Tokdemir hazırladıkları “Zihinlerdeki şeriat ve cihad” başlıklı röportaj ile gençlere “Şeriat-cihad gibi konularda fikirleriniz nelerdir? Müslümanların olumsuz hareketleri ve medyada İslâm/Müslümanlar hakkında çıkan olumsuz haberler sizin dine yaklaşımınızı nasıl etkiliyor?” sualini soruyor.

Editörümüz Erhan Akkaya’nın hazırladığı Foto Yorum sayfasında bu ay sizden gelen fotoğraflar yer alıyor.

Nurlu Yorum sayfasında, “Şeriatın yüzde doksan dokuzu ahlâk, ibadet, ahiret ve fazilete aittir” başlığı ile kapak konumuzla ilgili Risale-i Nur’dan bir kısma yer veriliyor.

Keçeli’nin Kitaplığı sayfasında Bilge Öğrenir, İnazo Nitobe’nin “Buşido Japon Savaş Sanatı” adlı kitabını kitaplığında konuk edip bizlere bu kitap hakkında bilgiler veriyor.

Eskimez Yazı sayfasında Emine Sultan Çakır, “Farsça ve Şehbâz-ı Kalender” başlığı ile bu ay yerini alıyor.

DİNÎ MEKÂNLAR TANITILIYOR

Öğrenci İşi sayfasında bu ay Meslihan Çetin, “KKTC’ye Kuş Bakışı” başlığı ile Yavru Vatan Kıbrıs’ın dinî mekânlarını bizlere tanıtıyor.

Çedile Hanım sayfasında Feyzanur Elif Mutlu, “Bir pozitifin serencamı” başlıklı yazısıyla sayfasında yerini alıyor.

Ehl-i Medya’da Samime Rana Saka, “Aşı Dayatması ve Pcr Zorunluluğu” başlığı ile Covid-19 uygulamalarında hukuksuz bir şekilde zorlanmaya, bunu kabul etmeyen insanların temel hak ve hürriyetlerinin kısıtlanmasına, işinden, okulundan, seyahatinden mahrum bırakılmasına değinerek bu konu hakkında derlediği tweetleri bizlerle paylaşıyor.

Feyalilacep sayfasında Şulenur Yaşar, “Paylaşmam Gereeek” başlığı ile karşımıza çıkıyor.

Keyfince Lügât sayfasında Ali Hakkoymaz, “Keyf/ince lügât” başlığı ile farklı kelimelere dair tefekkürlerini bu ay bizlerle paylaşıyor.

Seans Arası sayfasında Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin, “Biz ailemizden alamadığımız ilişkiyi, anlayışı, kabulü dışarıdan alırız. Bunu bazen dostlarımız yapar, bazen öğretmenlerimiz, bazen kitaplar, bazen de psikolojik danışmanımız. Bu yüzden içinize sinen uzmanla konuşmanız, aradaki bağı hissetmeniz, anlaşıldığınızı görmeniz çok önemli bir etken.” diyerek bağ kurulan bir uzman ile güzel sonuçlar alınabileceğine değinerek “Terapötik ilişkinin iyileştirici gücü” başlığı ile karşımıza çıkıyor.

Zihnin Çarkları sayfasında bu ay Caner Kut, “Söz” başlığı altında “söz”e dair tefekkürlerini bizlerle paylaşıyor.