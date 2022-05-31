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31 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Üniversiteli hanım talebeler seminer programında buluştu

31 Mayıs 2022, Salı
Yeni Asya Vakfı’nda üniversiteli İstanbul Hanım Nur Talebeleri kahvaltı ve seminer programında buluştu. seminerinin ardından İslam Yaşar’ın rehberliğinde tarihî yarımadada gezi düzenlendi.

EMİNE SULTAN ÇAKIR - İSTANBUL

28 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Vefa’daki Yeni Asya Vakfı’nda Üniversiteli İstanbul Hanım Nur Talebeleri için kahvaltı ve seminer programı düzenlendi. Seminer programının ardından tarihi yarımadada gezi yapıldı. Saat 10.30’da başlayan programda vakıf binasının bahçesinde talebeler ve hizmet elemanı ablalar hep birlikte kahvaltı yaptı. Uhuvvetin pekişmesine vesile olan kahvaltıdan sonra binanın alt katında bulunan Mehmet Kutlular Seminer Salonu’nda İslam Yaşar’ın “Ensâl-i Âtiye” başlıklı semineri katılımcıların istifadesine sunuldu.

Kaderin tayiniyle İstanbul’da toplanmış olan talebelere İstanbul’un büyük bir şehir olduğu hatırlatılarak, büyük yerlerde kişilerin büyük hedefler ve gayeler sahibi olacağı ifade edildi. “Nasıl ki İstanbul’a uzaktan bakıldığında önce minareler, kubbeler nazara çarpar; daha da yakınlaşılırsa kuleler ve bacalar; biraz daha yaklaşılırsa ağaçlar ve otlar nazara çarpar; öyle de her bir kişi burada seçtiği hedef ve yaptığı hizmetle bir minare, bir kule yahut bir baca veya bir ot olabilir. Ot olmak kolaydır fakat bizler minare olmaya çalışmalıyız. Seçtiğimiz hedefler ve hizmetlerimizle bugüne sıkışmayarak ‘ensâl-i âtiye’ ismi altında dâhil olmaya gayret etmeliyiz.” manalarının ifade edildiği seminer istifadeye medar oldu.

GÜNLÜK OKUMALAR EHEMMİYETLİ

Bir Nur Talebesi olmanın kıymet ve ehemmiyetine vurgu yapılan seminerde, günlük okumaların ehemmiyetine de değinildi.  Nur Talebelerinin adeta bir kimlik kartı gibi çantalarında cep boy risaleler ve cevşen taşımasının hikmetinden de bahsedildiği programda lisan-ı hâlin, lisân-ı kâlden daha tesirli olduğu ve her Nur Talebesinin üstlendiği temsil vazifesinin kıymeti nazarlara sunuldu. Öğle ezanının okunmasıyla birlikte biten seminerden sonra namaz molası verildi. 

Türbeler ziyaret edildi

Öğle namazları eda edildikten sonra saat 14.00 itibariyle Süleymaniye Camii’nden başlanarak İslam Yaşar rehberliğinde tarihi yarımadada gezi programı tertip edildi. Süleymaniye Camii, Mimar Sinan türbesi, Kanuni Sultan Süleyman türbesi ve onun hemen yanı başındaki Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin türbesi ziyaret edildikten sonra Bayezid Camii’ne geçildi. Bediüzzaman’ın bu mübarek camide bir Ramazan günü ihlaslı hafızları dinledikten sonraki tefekküratını yazdığı İhtiyarlar Lem’ası’ndan 8. Rica’nın okunmasından sonra geziye Sahaflar Çarşısı’ndan devam edildi. Sahaflar Çarşısı’ndan sonra Kapalı Çarşı içinden Nuruosmaniye Camii’ne, oradan Çemberlitaş’a geçildi ve Sultanahmet türbesiyle Ayasofya’ya yapılan ziyaret akabinde gezi bitirildi. Pandemi sürecinde bu tür faaliyetlerin eksikliğini çeken talebeler programdan çok memnun kaldıklarını ifade ettiler.

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