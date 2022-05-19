Üniversiteliler okuma programında

Kahramanmaraş yükseköğrenim gençliği okuma programında bir araya geldi.

Kahramanmaraş Yeni Asya Vakfı tarafından düzenlenen okuma programına üniversitenin farklı bölümlerinden öğrenciler iştirak etti. Eğitimci öğretmenler öğrencilerle Risale-i Nur okumaları yaptı.

Sabah namazı ile başlayan programlarda öğrencilere, tesbihat ezberlemeleri dışında Kur’an-Kerim öğretimi de verildi.

Her gün birer saati aşmayacak şekilde Risale-i Nurlar’dan iman hakikatleri ile alakalı derslerin yapıldığını ayrıca İçtimai derslerin de müzakereli olarak işlendiğini ifade eden eğitimciler; hem kendileri hem de öğrenciler açısından çok verimli bir okuma programı gerçekleştirildiğini söylediler.

Okuma programına katılan Yüksek Öğretim öğrencileri; Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatı boyunca yaşadıkları ve uğradığı haksızlıkların ve O’nun hiçbir engellemeye aldırış etmeden verdiği İman ve Kur’an mücadelesinin kendileri üzerinde derin izler bıraktığını ifade ederek; kendileri için oldukça faydalı ve verimli bir eğitim aldıklarını belirttiler.

Kahramanmaraş Yeni Asya Vakfı tarafından düzenlenen program Cuma akşamı itibar ile başlayıp Pazar günü akşamı sona erdi. Eğitimciler Risale-i Nur merkezli eğitici programların devam edeceğini ifade ettiler.

Kahramanmaraş - Yeni Asya