Afganistan'daki hava saldırısında en az 10 kişi öldü

Afganistan'da düzenlenen hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü.

Afganistan yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Afganistan’ın Badghis vilayetinde Afgan güvenlik güçlerince düzenlenen hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 10 kişi öldü. Badghis Vilayet Meclisi Başkanı Abdul Aziz Beg, ölen10 kişiden 3’ünün çocuk, 2’sinin kadın olduğunu açıkladı. Bölgedeki ordu üssünün isyancılar tarafından çevrildiğini belirten Aziz Beg, helikopterlerin üsse ulaşmaya çalıştığını ancak civardaki köylerden ateş açıldığını söyledi. Badghis milletvekilli Ziauddin Akazai, cuma gecesi Bala Murghab bölgesine düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin yaralandığını kaydetti. AA

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