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4 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Bayram namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak?

04 Haziran 2019, Salı 00:44
Ramazan Bayramı namazı Ankara'da saat 06.01, İstanbul'da 06.13, İzmir'de 06.27, Çanakkale'de 06.26 ve Iğdır'da 05.16'da kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 05.58, Adıyaman: 05.44, Afyonkarahisar: 06.13, Ağrı: 05.20, Aksaray: 06.00, Amasya: 05.47, Ankara: 06.01, Antalya: 06.16, Ardahan: 05.18, Artvin: 05.22, Aydın: 06.26, Balıkesir: 06.21, Bartın: 05.58, Batman: 05.32, Bayburt: 05.30, Bilecik: 06.12, Bingöl: 05.33, Bitlis: 05.27, Bolu: 06.04, Burdur: 06.16, Bursa: 06.15, Çanakkale: 06.26, Çankırı: 05.56, Çorum: 05.51, Denizli: 06.21, Diyarbakır: 05.36, Düzce: 06.05, Edirne: 06.21, Elazığ: 05.38, Erzincan: 05.35, Erzurum: 05.27, Eskişehir: 06.10, Gaziantep: 05.49, Giresun: 05.36, Gümüşhane: 05.33, Hakkari: 05.23, Hatay: 05.56, Iğdır: 05.16, Isparta: 06.15, İstanbul: 06.13, İzmir: 06.27, Kahramanmaraş: 05.50, Karabük: 05.58, Karaman: 06.06, Kars: 05.18, Kastamonu: 05.53, Kayseri: 05.53, Kırıkkale: 05.58, Kırklareli: 06.19, Kırşehir: 05.57, Kilis: 05.51, Kocaeli: 06.10, Konya: 06.07, Kütahya: 06.13, Malatya: 05.43, Manisa: 06.25, Mardin: 05.35, Mersin: 06.01, Muğla: 06.25, Muş: 05.29, Nevşehir: 05.56, Niğde: 05.58, Ordu: 05.38, Osmaniye: 05.54, Rize: 05.27, Sakarya: 06.08, Samsun: 05.43, Siirt: 05.29, Sinop: 05.46, Sivas: 05.44, Şanlıurfa: 05.43, Şırnak: 05.28, Tekirdağ: 06.19, Tokat: 05.45, Trabzon: 05.31, Tunceli: 05.36, Uşak: 06.17, Van: 05.22, Yalova: 06.13, Yozgat: 05.53, Zonguldak: 06.01."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.09, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.40, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.38, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.48'de eda edilecek.

AA

Etiketler: Ramazan, bayram, namaz, vakit
Okunma Sayısı: 456
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