Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi. Harekatlarda, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi. NTV

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