"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

THY Ankara-Bakü arası doğrudan uçuşa başladı

22 Nisan 2019, Pazartesi 22:32
Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara-Bakü arasında doğrudan uçuşu başladı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara-Bakü arasında doğrudan uçuşu başladı.

Hattın ilk uçuşu dolayısıyla Haydar Aliyev Havaalanı'nda kokteyl düzenlendi. Etkinliğe, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nadir Hüseynov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Temsilcisi Ufuk Turganer, THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, Azerbaycan sivil havacılık yetkilileri, Türk kurumları ile turizm acentalarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Özoral, THY'nin Ankara'dan Bakü'ye doğrudan ilk seferini gerçekleştirmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu özellikle Azerbaycan'da yaşayan Türklerin uzun zamandır özlemiydi. Bugün THY bu özlemi karşılamış olacak. Ankara ile Bakü arasındaki bağlar daha sağlamlaşacak. İki şehir arasındaki bağ genellikle İstanbul üzerinden kuruluyordu şimdi doğrudan seferler birbirimize daha da yakınlaştıracak. İki başkent arasındaki ilişkiler daha da sıcak olacak." ifadelerini kullandı.

THY Genel Müdür Yardımcısı Çay da iki kardeş devletin başkentleri arasında THY'nin uçuşunu başlatmanın gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Bu uçuş vesilesiyle iki kardeş ülke arasındaki dostluk, kardeşlik artarak devam eder. Buraları çok seviyoruz, sık sık gelip gitmeyi seviyoruz. THY olarak ülkeler arasındaki ilişkileri artırmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

THY Bakü Müdürü Seyfullah İlyas da kısa süre önce Bakü-Antalya uçuşlarının da başladığını hatırlatarak, "Bu uçuşlarla THY, iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamaya devam ediyor. Ankara-Bakü uçuşuna haftada üç gün olarak başladık. Talebe göre bu sayı artabilir." dedi.

Bakü-Ankara arasındaki doğrudan uçuş pasta kesilerek kutlandı.

AA

Etiketler: THY, Bakü
Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

    Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

    Erdoğan: Anzak Günü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.