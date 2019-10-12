Umre yolcuları nelere dikkat etmeli?

Suudi Arabistan’a her sene 400 binden fazla Türk, hac ve umre seyahati için akın ediyor.

Kutsal topraklara gitme hayali kuran hacı adaylarının hazırlıklarını nasıl yapması gerekiyor? Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır, Umreye gitmek için hazırlananlarla ilgili önemli ipuçları verdi. İşte Umre görevini yerine getirmek isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler: Umreye gideceklerin gidecekleri tarihten en az bir hafta önceden tüm kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

10 gün öncesinden de sağlık kontrollerini muhakkak yaptırmaları gerekiyor. Acente seçimi ve gideceğiniz acentenin güvenilir ve tecrübeli olması çok önemlidir. Umrenin nasıl yapılacağı hakkında önceden bilgi edinmek çok faydalı olacaktır. İhrama girdiğiniz andan itibaren ihram yasakları başlar. İhram yasaklarına örnek verecek olursak; kokulu sabun, kolonyalı mendil, parfüm kullanılamaz ve tırnak kesilemez.