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29 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

18 il aktif fay hattı üzerinde

26 Ocak 2020, Pazar 20:00
Jeoloji Mühendisleri Odası, depreme ilişkin açıklama yaptı.

Hasarlı binalar korkutuyor

Deprem bölgesinde son durum?

Fay hatları üzerindeki alanların yapılaşmaya kapatılması gerektiğini vurgulanan açıklamada şöyle dendi: “Türkiye Diri Fay Haritası baz alınarak yaptığımız incelemede, “Aksaray, Bolu, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Erzurum, Kahramanmaraş, Hatay, Hakkâri, Muğla, Eskişehir, Kütahya, Bingöl” gibi 18 ilimizin merkez yerleşim birimleri ile yine içinde son depremi yaşadığımız 80’ini aşkın ilçe merkezinin ve ilk belirlemelere göre 502 köyümüzün deprem üretme potansiyeli yüksek aktif fayların geçtiği hatlar üzerine doğrudan oturduğu vurgulanarak, fay hatları üzerindeki alanların yapılaşmaya kapatılarak, bu yerleşimlerde öncelikli olmak üzere kentsel dönüşümün uygulamalarının başlaması gerektiğini belirttik.”

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