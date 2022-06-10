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10 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

28. dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı

10 Haziran 2022, Cuma 10:15
Polis Akademisi Başkanlığı, 28. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sonuçlar, adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek, Akademinin internet sitesinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğinde olacak.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da yine aynı siteden açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara da posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların, yapılacak yedek planlamalarla ilgili Akademinin internet sitesini takip etmeleri gerekecek.

AA

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