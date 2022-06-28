6’lı masa 3 Temmuz’a hazırlanıyor

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarını sürdüren 6 muhalefet partisinin genel başkanları 3 Temmuz Pazar günü beşinci kez bir araya geliyor.

Toplantının gündeminde Anayasal ve Yasal Çerçeve Hazırlık Komisyonu’nun Pazar gününe kadar tamamlamayı hedeflediği ortak metnin olması bekleniyor. Masanın gündeminde, seçim sonrasında Anayasa’da yapılması öngörülen değişikliklerin olması bekleniyor. dw Türkçe’nin haberine göre, Komisyon, bir süredir Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için hazırlanan ortak metinde belirlenen ilke, esas ve kuralların Anayasa’ya uygun hale getirilmesine yönelik çalışma yürütüyordu.

Anayasa Komisyonu, 3 Temmuz’a hazırlanıyor

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde üç ya da dört toplantı daha yapacak olan komisyon, ortak metni liderlerin görüşüne sunulmak üzere hazır hale getirmeyi hedefliyor. Pazar gününe kadar hazırlanacak olan ortak metinde Anayasa’nın ilk 75 maddesinde değişiklik öngörülmedi. Yürütülen çalışma ile Anayasa’nın yasama, yürütme ve yargıyı düzenleyen bölümlerinde değişiklikler yapılması hedefleniyor. Bu çerçevede Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metninde ilan edilen düzenlemelere yönelik Anayasa’nın 60’a yakın maddesinde değişiklik öngörülecek. Değişiklikler, cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden başbakanlık ve bakanlar kurulunun yeniden hayata geçirilmesinin yanı sıra HSK’nın yapısı, Danıştay ve Sayıştay gibi kurumların yapılandırılması gibi düzenlemeleri kapsayacak.

Haber Merkezi