AA'ya göre oy farkı 800 bini geçti

31 Mart seçimlerinde 4 milyon 169 bin 765 oy alan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da oyunu 4 milyon 741 bin 868'e çıkardı. AK Partili Binali Yıldırım ise 31 Mart'ta 4 milyon 156 bin 36 kişinin oyunu alırken 23 Haziran'da 3 milyon 935 bin 453 kişinin oyunu alabildi. Böylece iki aday arasındaki 13 bin 729 oy farkı, 806 bin 415 oldu.

AA muhabirinin resmi olmayan seçim sonuçlarından derlediği bilgiye göre, 10 milyon 570 bin 963 seçmenin bulunduğu İstanbul'da, 8 milyon 925 bin 63 kişi oy kullandı. Bu oyların 8 milyon 746 bin 464'ü geçerli, 178 bin 599'u ise geçersiz sayıldı. Katılım oranı da yüzde 84.5 olarak gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu geçerli oyların yüzde 54.21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Binali Yıldırım ise geçerli oyların yüzde 44.99'una denk gelen 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar'a ise 47 bin 829, Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel'e de 14 bin 545 oy verildi.

Resmi olmayan verilere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde yüzde 48.77 oy alırken, dünkü seçimlerdeki oyunu yüzde 54.21'e yükseltti. Cumhur İttifakı'nın adayı Yıldırım ise 31 Mart seçimlerinde yüzde 48.61 oy alırken bu seçimlerdeki oy oranı 44.99'a düştü