AB, ateşkes çağrısı yaptı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ve Ermenistan yöneticileri İle görüşerek iki ülkeye de ateşkes çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşerek iki ülkeye ateşkes çağrısında bulundu. Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aliyev ve Paşinyan ile telefon görüşmeleri yaptığını duyurdu. Dağlık Karabağ’da gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyduğunu belirten Michel, şiddet kulla- nılmasını kınadığını ve acilen ateşkes ilân edilmesi gerektiğini vurguladı. “Tek çözüm yolu müzakerelerdir.” ifadesini kullanan Michel, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtının çalışmalarını desteklediklerini ve sivillerin korunması gerektiğini bildirdi. a AA

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