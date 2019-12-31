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AB’yi refah için istiyoruz

31 Aralık 2019, Salı 00:21
İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) 35 ilde 4506 kişi ile gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması sonuçlarına göre, AB üyeliğini destekleyenlerin yüzde 75’i refah ve ekonomik gelişme, yüzde 57’si demokrasi ve insan haklarında ilerleme için görüş bildirmiş.

İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteği ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile birlikte 35 ilde 4 bin 506 kişi ile gerçekleştirdiği ve MetroPOLL araştırma şirketi tarafından yapılan kamuoyu yoklaması sonuçlarına göre, halkın yüzde 60’ı Türkiye’nin AB üyesi olmasını destekliyor ancak sadece yüzde 23’ü Türkiye’nin AB üyeliğinin gerçekleşeceğine inanıyor.

İKV’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin AB üyesi olacağına inananların oranı ise yüzde 23 iken, bu oran 2015 yılında yüzde 30, 2016’da yüzde 36 ve 2017’de yüzde 31 olarak ölçüldü.  Üyeliğe en yüksek düzeyde inanç yüzde 34 ile güneydoğuda iken, en düşük inanma düzeyi yüzde 19 ile ülkenin batısındaki illerde kaydedildi.

DESTEKLEYENLERİN SEBEBİ REFAH VE DEMOKRASİ İSTEĞİ

AB üyeliğini destekleyenlerin yüzde 75’i refah ve ekonomik gelişme, yüzde 57’si demokrasi ve insan haklarında ilerleme, yüzde 45’i ise Avrupa’da dolaşım, yerleşme ve eğitim imkânı için desteklediğini belirtti. AB üyeliğini desteklemeyenlerin ise yüzde 59’u kimlik ve kültüre zarar vereceğini düşündüğü için desteklemediğini belirtirken, yüzde 24’ü AB’nin geleceği olmadığını düşünüyor, yüzde 20’si ise dış ilişkileri zayıflatacağına inanıyor.

AB üyeliğine destekte ekonomik ve özgürlük ortamına ilişkin beklentiler ön plana çıkarken, destek verilmemesinin en önemli nedeni olarak kimlik ve kültürün zedelenme endişesi görülüyor. 

AB VE HÜKÜMETE ÇAĞRI

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, halkın büyük çoğunluğunun AB üyeliğini desteklemeye devam ettiğini gösterdiğini ifade etti. Türk halkının AB üyeliğine olan desteğinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Zeytinoğlu, “AB’nin Türk halkının bu bilincine karşılık vermesi ve Türkiye’nin üyelik sürecini canlandırmaya yönelik adımlar atması gerekli. Avrupa Komisyonunun yeni kabinesi ile AB Konseyi’nin yeni başkanı ve diğer yetkililerden bu konuda inisiyatif almalarını bekliyoruz. Hükümetimize de AB reformlarını yeniden hızlandırma, yargı stratejisi ve vize serbestliği gibi alanlarda atılan adımları devam ettirme çağrısında bulunuyoruz.” yorumunda bulundu. 

 

Haber Merkezi

Etiketler: AB, refah
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