ABD askerleri Kobani'ye geri döndü

Suriye'nin Kobani kentinde ABD üssüne yakın bir yerden YPG'nin Türkiye'ye saldırması ve Türkiye'nin karşılık vermesi üzerine bölgeden çekilen ABD askerleri bugün geri döndü.

Suriye'nin Kobani kentinde ABD üssüne yakın bir yerden YPG'nin Türk karakoluna saldırması ve Türkiye'nin karşılık vermesi üzerine bölgeden geçici süreliğine çekilen ABD askerleri, bugün üsse geri döndü. Zırhlı araçlarla bölgeye dönen ABD askerleri havadan da ABD Savaş Uçakları tarafından korundular. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise üs yakınlarından açılan taciz ateşine karşılık verildiğini, Amerikan tarafından konunun iletilmesi sonucu ateşe son verildiğini açıklamıştı. Açıklamada ayrıca 'kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir' denilmişti.

Okunma Sayısı: 324

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.