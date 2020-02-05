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5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Afet bölgesi ilân edilsin

05 Şubat 2020, Çarşamba 00:20
Elazığ’daki 6.8 şiddetindeki depremin ardından şehirde faaliyet gösteren STK’ların ortak talebi şehrin Afet Bölgesi ilan edilmesi oldu.

Elazığ Sivrice İlçesi merkezli 6.8 şiddetindeki depremin ardan Elazığ’da faaliyet gösteren STK’ların ortak talebini ihtiva eden dosya Elazığ TSO’da düzenlenen Basın Toplantısı aracılığı ile kamuoyuyla paylaşıldı. Raporun öncelikli gündemi şehrin Afet Bölgesi ilân edilmesi oldu. Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan tarafından okunan talep dosyasının ana gündem maddesini İlin Afet Bölgesi İlân edilmesi oldu.

Ortak basın açıklamasında konuşan Asilhan Arslan, deprem sonrası Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerine il için seferber olmalarından ötürü teşekkür ederken, “Yaşanan depremin büyüklüğü ve süresi göz önünde bulundurulduğunda ilimizdeki can kaybının az oluşu bizim an itibarı ile en büyük teselli ve mutluluk kaynağımızdır. Çünkü şehrimiz yapı stoku bakımından eski ve binalarımızın yüzde 60-70’lik kısmı 2000 yılından yani deprem yönetmeliğinden önce yapılmış büyük çoğunluğu da deprem sonrası oturulamaz hâle gelmiştir.

Bugün yaklaşık 400 bin olan il merkez nüfusumuzun neredeyse 100 bini çadırlarda, arabalarda, akraba ve yakınlarının yanında ya da kamu kurumlarının sağlamış olduğu imkânlardan yararlanarak barınma sorununu çözmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla ilin en büyük sorunu bugün itibarı ile barınma sorununun çözümüdür. Bunun da tek yolu il merkezi ve kırsalda güvenli yaşama alanları oluşturulmasıdır” dedi.

3 ay öteleme ile çözülemez

Arslan ayrıca, “Deprem sonrası devletimiz tüm imkânları ile Elazığ için seferber olmuş ve çok kısa bir süre içerisinde de Mücbir Sebep Hali İlân edilmiştir. Bu destek elbette çok değerli ve önemlidir. Ancak, ilin yaralarının sarılması üç aylık bir öteleme ile çözülebilecek bir husus asla değildir” ifadelerini de kullandı. 

Elazığ - Yeni Asya

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