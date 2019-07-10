AKP'den İBB'nin mali durumuna dair açıklama

AK Parti İBB Grubu tarafından hazırlanan '2019 Mayıs Faaliyet Raporu' adlı 280 sayfalık kitapta yer alan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu iddia edildiği kadar yüksek değil. İstanbul Büyükşehir Belediye'ne bağlı kurum ve kuruluşlar ile sayıları 30'u bulan iştiraklerinin toplam borcu 23 milyar 946 milyon 511 bin 951 lira.

23 Haziran seçimlerinden ardından başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB Meclis toplantısında yaptığı sunumda, devraldığı belediyenin mali durumunu anlattı.

İmamoğlu'nun, "Mevcut 28.8 milyar lira gerçekleşmiş borcun yanı sıra devam eden, ihalesi ve sözleşmesi yapılmış projelerden kaynaklanan yükümlülüklerle birlikte toplam yükümlülüğümüz 52 milyar Türk Lirası'na ulaşmaktadır. 8 Temmuz 2019 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mali durumu, hali pür melali böyledir. İstanbul'un geleceği, hesap vermeye yanaşmayan yönetimlerce ipotek altına alınmıştır. Özetle ortada çok önemli, çok ciddi bir finansal sorun vardır" açıklaması, 'yüklü borç' ve 'enkaz' tartışmasına yol açtı.

'İBB'NİN BORCU İDDİA EDİLDİĞİ KADAR YÜKSEK DEĞİL'

AK Parti İBB Grubu tarafından hazırlanan '2019 Mayıs Faaliyet Raporu' isimli 280 sayfalık kitapta yer alan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu iddia edildiği kadar yüksek değil.

Kitapta, İBB ve bağlı kurumlar ile iştiraklerinin borçları kalem kalem yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye'ne bağlı kurum ve kuruluşlar ile sayıları 30'u bulan iştiraklerinin toplam borcu 23 milyar 946 milyon 511 bin 951 lira.

Kısa, orta ve uzun vadeli olarak yapılandırılmış borç, sadece İBB'nin değil. Bu aynı zamanda hem İBB'nin hem İSKİ gibi kurumların hem de sayıları 30'u bulan iştiraklerinin borcu. Büyükşehir Belediyesi'nin, kurum ve kuruluşları ile iştiraklerinin 2019 yılı içerisinde ödemesi gereken borcu ise 2 milyar 136 milyon 335 bin 527 lira.

İBB ve şirketlerin 2020 ile 2024 arasında ödemesi gereken borç miktarı 16 milyar 259 milyon 346 bin 424 lira iken uzun vadeli borcu yani 2025 ile 2036 aralığında ödemesi gereken para miktarı ise 5 milyar 550 milyon lira.